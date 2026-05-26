Chủ tiệm cầm đồ ở Lâm Đồng lừa đảo hơn 10 tỷ đồng

Ngày 26/5, Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra của đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Quốc Thanh (SN 2001, thường trú tại xã Đắk Mil, Lâm Đồng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo công an, đầu tháng 4, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận tin báo của người dân về việc Đặng Quốc Thanh thực hiện hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên vào cuộc làm rõ vụ việc.

Đặng Quốc Thanh bị lực lượng chức năng bắt giữ (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Bước đầu, công an xác định, Thanh là chủ một cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ tại xã Đắk Mil. Từ đầu năm 2025 đến đầu năm 2026, người này đưa ra nhiều thông tin gian dối, kêu gọi nhiều người góp vốn với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền từ người dân, Đặng Quốc Thanh chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Tại cơ quan điều tra, Đặng Quốc Thanh khai nhận hành vi phạm tội.

Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý đối tượng theo quy định.