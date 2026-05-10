Khởi tố một phụ nữ vờ làm lễ "cắt vong" để lừa tiền

Ngày 9/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Bùi Thị Quy (SN 1987, trú tại phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cảnh sát, lợi dụng tâm lý mê tín, nhẹ dạ, cả tin của một số người dân, Bùi Thị Quy đã sử dụng tài khoản mạng xã hội, tự xưng có khả năng làm lễ “cắt vong theo”, giải hạn…

Sau khi tiếp cận, Quy đưa ra các thông tin tâm linh không có căn cứ, yêu cầu bị hại chuyển tiền và tài sản để làm lễ. Tin tưởng những lời nói của Quy, một số người dân đã chuyển tiền, vàng cho đối tượng với tổng trị giá khoảng 62 triệu đồng và 1 chỉ vàng 9999.

Sau khi nhận tiền và vàng, Quy không thực hiện được như những gì đã hứa mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân, trả nợ và chi tiêu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang mở rộng điều tra vụ án.

Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không tin vào các hoạt động mê tín dị đoan, “gọi vong”, “cắt vong”, giải hạn… vô căn cứ.