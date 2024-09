Công an thông tin vụ Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh bị đâm tử vong

Ngày 7/9, Công an tỉnh Tuyên Quang có thông tin chính thức về vụ, can hai vợ chồng đánh nhau, Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh bị đâm tử vong.

Theo nhà chức trách, lúc 15h ngày 5/9, nhận được tin báo về việc đối tượng Ma Công Văn (SN 1982, ở xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) say rượu, có hành vi chửi, đánh vợ, Tổ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở của thôn Trung Sơn đã đến gia đình Văn để giải quyết.

Công an tỉnh Tuyên Quang tới thăm hỏi, động viên gia đình anh Vũ Văn C. (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Khi tổ công tác đến nhà khuyên nhủ, Ma Công Văn không những không nghe mà còn dùng ống điếu tấn công khiến tổ công tác phải khống chế đối tượng.

Chưa dừng lại, Công tiếp tục dùng dao tấn công tổ công tác làm anh Vũ Văn C. (SN 1970), Tổ phó Tổ bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở bị thương ở cánh tay. Dù đã bị thương nhưng anh Vũ Văn C. đã trực tiếp lao vào khống chế, ngăn chặn và tiếp tục bị đối tượng Văn đâm trọng thương.

"Mặc dù được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên anh C. đã tử vong sau đó. Công an huyện Chiêm Hóa đã bắt giữ đối tượng Ma Công Văn", Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo giải quyết.

Công an tỉnh Tuyên Quang đang phối hợp với các cơ quan chức năng, thực hiện chế độ chính sách đối với anh Vũ Văn C. Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang đã tới thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình nạn nhân.