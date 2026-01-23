Công an Quảng Ninh bắt đối tượng truy nã trốn tại TPHCM

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng An ninh điều tra của đơn vị vừa bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm Thái Vũ Hùng đang lẩn trốn tại xã Hồ Tràm, TPHCM.

Thái Vũ Hùng (SN 1992) bị khởi tố về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, xảy ra năm 2019.

Thái Vũ Hùng thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan chức năng, Hùng cùng một số đối tượng có hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Khi vụ việc bị phát hiện và điều tra, Hùng đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị truy nã.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 18/1/2025, Tổ công tác Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định được nơi ẩn náu và bắt giữ Thái Vũ Hùng.

Việc bắt giữ nằm trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Nguyên đán Bình Ngọ 2026 và các sự kiện đầu xuân.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang lập hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.