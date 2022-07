Công an nổ súng vây bắt "cát tặc"

Ngày 2/7, theo thông tin từ Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), đơn vị vừa trấn áp và bắt giữ 5 sà lan đến từ tỉnh Nghệ An có hành vi khai thác cát trái phép khu vực ngã ba sông Lam (đoạn qua xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ).

5 sà lan hút cát trái phép bị lực lượng công an khống chế (Ảnh: Công an huyện Đức Thọ).

Cụ thể, vào lúc 1h sáng 1/7, Công an huyện Đức Thọ nhận được tin báo của người dân về việc tại ngã ba giao nhau giữa sông La và sông Lam, đoạn qua thôn Đại Châu, xã Tùng Châu có nhiều sà lan đang tập trung hút cát trái phép.

Công an huyện Đức Thọ đã huy động 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc công an huyện, Công an xã Tùng Châu phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh tăng cường 5 xuồng máy tiếp cận hiện trường, vây bắt các sà lan hút cát trái phép.

Quá trình công an vây bắt, các đối tượng khai thác cát trái phép chống trả quyết liệt. Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an huyện Đức Thọ đã ra lệnh nổ súng nhằm trấn áp các đối tượng vi phạm.

Quá trình kiểm tra, khối lượng cát trên mỗi sà lan ước tính bình quân từ 70-90m3 (Ảnh: Công an Đức Thọ).

Đến khoảng 3h cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ 5 sà lan khai thác cát trái phép nói trên và áp giải về âu thuyền xã Bùi La Nhân (huyện Đức Thọ) để lập biên bản, đo khối lượng cát trên sà lan.

Các chủ phương tiện hút cát trái phép nêu trên đều trú tại tỉnh Nghệ An. Khối lượng cát trên mỗi sà lan bình quân từ 70-90m3. Hiện vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra để xử lý theo quy định.

Cũng tại khu vực ngã ba sông, nơi giao nhau giữa sông La và sông Lam thuộc thôn Đại Châu, xã Tùng Châu (huyện Đức Thọ), ngày 10/5, Công an huyện Đức Thọ đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ vây bắt và tạm giữ 6 sà lan khai thác cát trái phép. Các lực lượng chức năng xác định bình quân mỗi sà lan đã khai thác được từ 30-60m3 cát.