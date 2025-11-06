Công an Lào Cai thông tin vụ nam sinh đâm rồi hất bạn xuống hồ nước

Chiều 6/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã có thông tin chính thức về vụ việc 2 nam sinh xảy ra mâu thuẫn, sau đó một người hất bạn của mình xuống hồ nước rồi bỏ đi.

Theo cảnh sát, vào khoảng 15h50 ngày 5/11, Công an phường Yên Bái nhận được tin báo tại khu vực bờ hồ Cung thiếu nhi thuộc tổ dân phố Đồng Tâm 2, phường Yên Bái, xảy ra vụ đánh nhau giữa 2 học sinh lớp 8, Trường THCS Quang Trung, tỉnh Lào Cai.

Em Đ. cùng người nhà tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Vụ việc khiến 1 em bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa số 1, tỉnh Lào Cai.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Yên Bái điều tra vụ việc.

Cụ thể, hai học sinh trong vụ việc là em V.T.Đ. và N.L.T. (đều học lớp 8E, Trường THCS Quang Trung, tỉnh Lào Cai). Trong thời gian học tập tại lớp, hai học sinh xảy ra mâu thuẫn do N.L.T. thường xuyên trêu đùa và có lời lẽ xúc phạm đến bố mẹ của V.T.Đ..

Sau đó, giáo viên chủ nhiệm đã nắm được mâu thuẫn của hai em và trao đổi với phụ huynh hai bên cùng phối hợp, giải quyết để chấm dứt việc trêu đùa của N.L.T..

Công an tỉnh Lào Cai cho hay, sáng 5/11, N.L.T. tiếp tục có hành vi giấu sách vở và trêu em V.T.Đ., nên sau khi về nhà ăn cơm trưa xong, Đ. lấy 1 con dao nhọn (loại dao gọt hoa quả), cho vào trong cặp sách để mang đi học buổi chiều.

Hình ảnh Đ. hất em T. xuống hồ nước (Ảnh: Cắt từ clip).

Tới khoảng 15h35 ngày 5/11, sau khi tan học buổi chiều, cả hai học sinh trên đến khu vực bờ hồ Cung thiếu nhi thuộc tổ dân phố Đồng Tâm 2, phường Yên Bái để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, sau khi yêu cầu bạn không tiếp tục trêu đùa, chửi mình bất thành, V.T.Đ. bực tức lấy con dao để ở trong cặp sách ra, đâm liên tiếp nhiều nhát trúng vào vùng lưng, vai của em N.L.T..

Sau đó, Đ. tiếp tục ôm kéo và đẩy em T. xuống hồ Cung thiếu nhi rồi đi về nhà.

Nhà chức trách cho biết, rất may lúc đó có người đi đến kéo em N.L.T. lên bờ và đưa đến Bệnh viện đa khoa số 1, tỉnh Lào Cai để cấp cứu. Sức khoẻ em T. đã ổn định.

Công an tỉnh Lào Cai cho biết, cơ quan điều tra xác định hành vi của V.T.Đ. thể hiện tính quyết liệt nhằm tước đi mạng sống của người khác, có dấu hiệu của tội phạm giết người. Tuy nhiên, khi thực hiện hành vi phạm tội, V.T.Đ. mới được 13 tuổi 6 tháng 27 ngày, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu, để xử lý nghiêm hành vi của Đ. theo đúng quy định của pháp luật.