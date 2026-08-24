Công an Khánh Hòa bắt giữ 2 người đàn ông nước ngoài bị truy nã đỏ

Ngày 24/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phối hợp với các phòng, ban liên quan hoàn tất thủ tục để dẫn giải, bàn giao Morozov Dmitrii và Sedov Vladimir (cùng 42 tuổi, quốc tịch Nga) cho cơ quan chức năng Liên bang Nga xử lý theo thẩm quyền.

Đối tượng Morozov Dmitrii và Sedov Vladimir tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trong cộng đồng người nước ngoài trên địa bàn, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện 2 người có biểu hiện nghi vấn nên đã xác minh, thu thập thông tin.

Khi rõ danh tính cơ quan công an xác định Morozov Dmitrii và Sedov Vladimir thuộc diện bị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế truy nã đỏ về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã bắt giữ.

Sau đó, Công an tỉnh Khánh Hòa liên hệ với cơ quan chức năng Liên bang Nga, hoàn tất các thủ tục để dẫn giải và bàn giao 2 người này về nước xử lý theo quy định pháp luật của nước sở tại.