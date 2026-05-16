Công an Đà Nẵng bắt giữ đối tượng bị Interpol truy nã đỏ

Ngày 15/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã bàn giao đối tượng Joo Young Su (SN 1979, quốc tịch Hàn Quốc) cho cơ quan chức năng Hàn Quốc.

Trước đó, ngày 8/5, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận công văn của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đề nghị xác minh, truy bắt Joo Young Su theo thông báo truy nã đỏ của Ban tổng thư ký Interpol.

Cơ quan chức năng bàn giao đối tượng Joo Young Su (giữa) cho cơ quan chức năng Hàn Quốc (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát địa bàn, quản lý đối tượng và nắm tình hình liên quan.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định Joo Young Su đã nhập cảnh vào Việt Nam và đăng ký lưu trú tại xã Duy Nghĩa (thành phố Đà Nẵng) với mục đích du lịch.

Đến ngày 11/5, sau quá trình kiểm tra, đối chiếu thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Duy Nghĩa bắt giữ thành công Joo Young Su.