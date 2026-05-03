Đối tượng chiếm đoạt tài sản sa lưới sau gần 10 năm trốn truy nã

Ngày 3/5, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế của đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Thanh Phương (39 tuổi, trú tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), là đối tượng bị truy nã về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, tháng 6/2016, Nguyễn Thanh Phương đến gặp bà T.P.T.N. (54 tuổi, trú tại phường Nha Trang, là người quen của Phương) hỏi mượn chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Dylan, sau đó đem bán cho một cửa hàng xe máy trên đường Lê Hồng Phong, phường Nha Trang với giá 25 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Thanh Phương tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa).

Sau khi phát hiện, bà T.P.T.N. đã trình báo vụ việc tại Công an phường Phương Sài (thành phố Nha Trang cũ). Vụ việc sau đó được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang thụ lý theo thẩm quyền.

Cuối năm 2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Phương về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Phương bỏ trốn khỏi địa phương nên Công an thành phố Nha Trang ra quyết định truy nã đối với đối tượng này.

Chiều 1/5, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công an phường Mỹ Tho (Đồng Tháp) phát hiện, bắt giữ Phương khi đối tượng xuất hiện tại một chung cư ở phường Mỹ Tho.

Nguyễn Thanh Phương sau đó được di lý về Khánh Hòa để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.