Công an khám xét Trung tâm đăng kiểm 50-03V ở TPHCM

Việc khám xét này được cho có liên quan đến các sai phạm của trung tâm mà Công an TP Thủ Đức đang điều tra.

Lúc 13h45, lực lượng chức năng có mặt tại hai địa điểm này để thực hiện việc khám xét. Phía bên ngoài có lực lượng cảnh sát giao thông, dân quân tự vệ và bảo vệ dân phố túc trực, cấm người lạ đi vào.

Đến 17h30 cùng ngày, công tác khám xét hoàn tất, lực lượng chức năng rời đi.

Lực lượng chức năng có mặt tại chi nhánh của Trung tâm đăng kiểm 50-03V (Ảnh: M.H.).

Trước đó, ngày 23/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức mời nhiều người tại hai địa điểm này về trụ sở nhằm rõ một số nội dung liên quan các sai phạm.

Qua tìm hiểu, trung tâm đăng kiểm này do ông T.V.C. làm giám đốc.

Liên quan đến sai phạm tại 9 Trung tâm đăng kiểm, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 33 bị can về các hành vi Môi giới hối lộ, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Giả mạo trong công tác.

Công an xác định, để có tiền chia cho các nhân viên hàng tuần và làm quỹ hoạt động của Trung tâm, Giám đốc các Trung tâm đăng kiểm này đã chỉ đạo cấp dưới (Phó giám đốc, đăng kiểm viên, thực tập viên, nhân viên văn phòng...) trong quá trình kiểm định chất lượng và đo tiêu chuẩn khí thải bảo vệ môi trường đã cố ý bỏ qua lỗi vi phạm của hơn 70.000 phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của các chủ phương tiện, "cò mồi" đưa đến kiểm định nhằm thu lợi bất chính với số tiền ước tính gần 10 tỷ đồng.

Thủ đoạn của nhóm này là bỏ qua các lỗi vi phạm trong công đoạn kiểm tra thủ công, cho thuê các phụ tùng thay thế các phụ tùng không đảm bảo tiêu chuẩn, sử dụng phần mềm can thiệp vào hệ thống đăng kiểm để thay đổi thông số kiểm định khí thải...

Tại các Trung tâm đăng kiểm do Trần Lập Nghĩa làm giám đốc, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM phát hiện nhóm hành vi Giả mạo trong công tác với thủ đoạn lập danh sách đăng kiểm viên nhưng không làm việc tại trung tâm để hợp thức hóa vận hành một dây chuyền kiểm định và chỉ đạo nhân viên cấp dưới giả mạo chữ ký của các đăng kiểm viên để ký vào các hồ sơ kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ.

Qua đó, nhóm này đã cấp khoảng 52.291 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho các ô tô đến đăng kiểm trái với quy định.