Công an khám xét ngôi nhà ở quê của ông Lưu Bình Nhưỡng

Liên quan việc Công an tỉnh Thái Bình khám xét ngôi nhà của gia đình ông Lưu Bình Nhưỡng ở quê nhà xã Hùng Dũng (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), lãnh đạo UBND xã Hùng Dũng cho biết chính quyền xã cùng với đại diện thôn Hà Lý cũng được mời chứng kiến việc đọc lệnh khám xét và thực hiện khám xét vào khoảng 21h30 ngày 14/11.

Việc bắt ông Nhưỡng và khám xét nơi ở của ông này khiến lãnh đạo xã, nhân dân địa phương hết sức bất ngờ.

Ngôi nhà ở quê của gia đình ông Lưu Bình Nhưỡng ở xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình (Ảnh: D.T).

Ngôi nhà gia đình ông Nhưỡng ở quê nhà hiện nhờ một người hàng xóm trông nom, dọn dẹp giúp hàng ngày. Khi lực lượng chức năng tiến hành khám xét có đo đạc, chụp ảnh lại 2 cánh cổng bằng gỗ, sau đó lập biên bản, đề nghị địa phương tạm thời quản lý.

Hàng xóm xung quanh gia đình ông Nhưỡng cho biết anh em trong gia đình ông đều đi công tác xa, nên ngôi nhà thường đóng cửa, phải nhờ người trông nom, dọn dẹp. Bản thân ông Nhưỡng thường xuyên về quê và lưu trú tại ngôi nhà này.

Ngôi nhà của gia đình ông Lưu Bình Nhưỡng ở quê thường đóng kín cửa và phải nhờ người trông nom, dọn dẹp (Ảnh: D.T).

Trước đó, ngày 14/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng (60 tuổi, trú tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội) để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Công an tỉnh Thái Bình cho biết, việc bắt ông Lưu Bình Nhưỡng là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường (37 tuổi, thường gọi là Cường "Quắt"), đối tượng hình sự có 3 tiền án, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt vì tội Cưỡng đoạt tài sản (Ảnh: Quang Phúc).

Cường "Quắt" cùng đàn em được xem là băng nhóm xã hội phức tạp ở Thái Bình. Băng nhóm này đã tham gia, thực hiện nhiều hoạt động trái pháp luật làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội.

Theo tài liệu điều tra, khi biết một số doanh nghiệp được UBND tỉnh Thái Bình cấp phép khai thác cát tại mỏ cát ven biển xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, Cường "Quắt" và đồng bọn đã tự ý xác lập quyền sử dụng trái phép các bãi triều để gây sức ép, buộc các doanh nghiệp phải trả tiền theo khối lượng cát khai thác được hoặc bán lại một phần cho Cường với giá rẻ hơn giá thị trường, chiếm đoạt của các doanh nghiệp hàng tỷ đồng.

Với thủ đoạn trên, từ năm 2020 đến năm 2022, tổng số tiền mà Cường "Quắt" và đồng bọn chiếm đoạt được của các doanh nghiệp lên đến hàng tỷ đồng.