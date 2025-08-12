Công an Hải Phòng tìm người đã mua thực phẩm Glutathione S+ kém chất lượng

Từ tháng 1 đến 4, công ty sản xuất và tiêu thụ Glutathione S+, ghi nhãn sản xuất tại Hà Nội, phân phối bởi Công ty QCMax Sinofrance ở Hà Nội.

Kết luận của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an cho thấy sản phẩm có Vitamin C, Biotin, Vitamin E chỉ đạt từ 70% trở xuống so với mức tối thiểu công bố và ghi trên bao bì.

Công an Hải Phòng đề nghị cá nhân, tổ chức đã mua sản phẩm này liên hệ trình báo trước ngày 23/9. Thông tin được bảo mật theo quy định pháp luật.

Liên hệ Cơ quan CSĐT Công an Hải Phòng, số 2 Trần Hoàn, phường Hải An, Hải Phòng (Điều tra viên: Hà Văn Việt, số điện thoại: 0917.258.222).