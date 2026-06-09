Công an Hải Phòng cảnh báo nạn cá độ mùa World Cup

Công an thành phố Hải Phòng vừa phát đi thông báo khuyến cáo người dân chủ động phòng ngừa tệ nạn cờ bạc trong thời gian diễn ra FIFA World Cup 2026, từ ngày 11/6 đến 19/7.

Công an khuyến cáo người dân chủ động phòng ngừa tệ nạn cờ bạc mùa World Cup 2026 (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Theo cơ quan công an, cùng với sức nóng của giải đấu, nguy cơ bùng phát hoạt động cá độ bóng đá đang gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi, biến tướng phức tạp.

Các đối tượng tổ chức cá độ chủ yếu lợi dụng không gian mạng thông qua website ẩn danh, ứng dụng nhắn tin mã hóa hoặc các buổi livestream phân tích kèo để lôi kéo người tham gia. Nhiều người bị dụ dỗ mở tài khoản bằng những lời mời gọi như thưởng nạp tiền, hoa hồng cao hoặc đầu tư ít, lợi nhuận lớn.

Công an thành phố cho biết, tham gia cờ bạc trực tuyến không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về tài chính và an toàn thông tin. Người dân có thể bị chiếm đoạt tài khoản, lừa đảo tài sản khi để lộ số điện thoại, căn cước công dân, tài khoản ngân hàng hoặc mã OTP.

Ngoài ra, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, người tham gia cá độ hoặc tổ chức, môi giới cá độ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Công an Hải Phòng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia cá độ bóng đá dưới bất kỳ hình thức nào. Các gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, học sinh, sinh viên tránh xa tệ nạn cờ bạc trực tuyến.

Cơ quan công an cũng đề nghị người dân không tiếp tay, che giấu hoặc tham gia tổ chức, môi giới cá độ. Khi phát hiện hành vi liên quan đến cá độ bóng đá, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý.