Người hâm mộ World Cup 2026 là mục tiêu tấn công của tội phạm mạng

Siết chặt không gian mạng trong kỳ World Cup (Ảnh minh họa: Gemini).

Sức hút của FIFA World Cup luôn kéo theo sự gia tăng các hoạt động trục lợi trên mạng. Những chiêu trò phổ biến gồm lừa đảo bán vé, giả mạo thủ tục nhập cảnh, cung cấp thông tin lưu trú sai lệch hoặc lợi dụng sự quan tâm của người hâm mộ để đánh cắp dữ liệu cá nhân và tài chính.

Bên cạnh đó, các hành vi bắt nạt, quấy rối và công kích cá nhân trên mạng xã hội cũng thường bùng phát trong thời gian diễn ra giải đấu, gây ảnh hưởng đến cầu thủ, đội tuyển và cộng đồng người hâm mộ.

Để ứng phó với các thủ đoạn ngày càng tinh vi, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) cùng các cơ chế phối hợp liên ngành đang được tăng cường sử dụng nhằm phát hiện sớm và ngăn chặn các hoạt động gian lận tài chính.

Thông qua hệ thống chia sẻ thông tin tình báo và sự phối hợp của các đơn vị an ninh mạng quốc tế, một mạng lưới tài khoản giả mạo trên mạng xã hội đã bị triệt phá.

Các tài khoản này dẫn người dùng tới những website mạo danh thương hiệu chính thức của FIFA World Cup 2026, quảng bá các nội dung cá cược với tỷ lệ thắng bất thường để dụ dỗ người hâm mộ cung cấp thông tin cá nhân hoặc tài khoản ngân hàng.

Song song với các giải pháp kỹ thuật, nhiều quốc gia cũng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền và cảnh báo nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng.

Một số nền tảng mạng xã hội đã triển khai hệ thống cảnh báo tự động. Khi người dùng tìm kiếm các từ khóa liên quan đến vé FIFA World Cup hoặc tham gia các hội nhóm liên quan, hệ thống có thể hiển thị khuyến cáo an toàn và hướng dẫn báo cáo những tài khoản đáng ngờ.

Tại Bắc Mỹ, Trung tâm Chống lừa đảo Canada (CAFC) phối hợp cùng chiến dịch Stand Against Scams tăng cường các hoạt động truyền thông nhằm cảnh báo nguy cơ lừa đảo. Trong khi đó, Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng Mexico (PROFECO) cũng triển khai nhiều chương trình tuyên truyền về nạn vé giả và các website mạo danh FIFA.

Ngoài các hình thức lừa đảo tài chính, tình trạng ngôn từ thù địch, quấy rối và đe dọa bạo lực nhắm vào cầu thủ hoặc người hâm mộ cũng là một trong những trọng tâm của chiến dịch bảo vệ an ninh mạng kỳ World Cup năm nay.

Dữ liệu thực tế cho thấy hiệu quả đáng kể của các hệ thống giám sát bằng AI. Trong quý IV/2025, khoảng 2,6 triệu nội dung mang tính thù địch đã bị gỡ bỏ khỏi các nền tảng mạng xã hội. Hơn 74% trong số này được hệ thống tự động phát hiện trước khi có báo cáo từ người dùng.

Theo đại diện Meta, nhằm giảm thiểu áp lực và các hành vi công kích trực tuyến đối với vận động viên và đội tuyển trong thời gian diễn ra giải đấu, nhiều tính năng bảo mật chuyên sâu đã được kích hoạt.

Trong đó, các bộ lọc tự động có thể ẩn bình luận hoặc yêu cầu nhắn tin chứa nội dung xúc phạm, thư rác hoặc ngôn từ không phù hợp. Những cài đặt này được áp dụng trực tiếp cho tài khoản của các vận động viên và đội tuyển tham dự giải đấu.

Ngoài ra, tính năng giới hạn tương tác cho phép tạm thời chặn bình luận và tin nhắn từ các tài khoản lạ, góp phần giảm nguy cơ công kích tập thể sau những trận đấu có sức hút lớn.

Các tài khoản chuyên nghiệp cũng có thể sử dụng công cụ kiểm duyệt tự động để sàng lọc bình luận dựa trên những tiêu chí được thiết lập sẵn, chẳng hạn như chặn liên kết hoặc hình ảnh đáng ngờ.

Bên cạnh đó, các thuật toán phát hiện vi phạm tiếp tục được nâng cấp nhằm ngăn chặn những đối tượng từng bị xử lý tạo tài khoản mới để tiếp tục hành vi quấy rối. Hệ thống cũng có thể đưa ra lời nhắc, khuyến khích người dùng cân nhắc kỹ trước khi đăng tải các nội dung có khả năng gây tổn thương cho người khác.

Trong kỳ FIFA World Cup 2026, công tác giám sát an ninh mạng dự kiến sẽ được duy trì liên tục trước, trong và sau giải đấu. Sự phối hợp giữa các liên đoàn bóng đá, cơ quan chức năng và các công ty công nghệ được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng môi trường thể thao an toàn, lành mạnh hơn cho cầu thủ và người hâm mộ trên toàn thế giới.