Những điều luật mới áp dụng ở World Cup 2026

Vào lúc 2h ngày 12/6, World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh với trận khai mạc giữa Mexico và Nam Phi. Đây là kỳ World Cup có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với 48 đội tham dự, với tổng cộng 104 trận đấu.

World Cup 2026 sẽ chứng kiến 9 sự thay đổi về luật. Cùng điểm qua những thay đổi này:

FIFA sẽ có 9 thay đổi về luật ở World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Thứ nhất, mỗi quyền thay người chỉ được phép diễn ra tối đa 10 giây. Bất kì đội nào vượt quá giới hạn này sẽ phải đợi thêm 1 phút nữa mới có thể đưa cầu thủ vào sân.

Thứ hai, các cầu thủ che miệng khi tranh cãi hoặc đối đầu với trọng tài, đối thủ sẽ phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Với điều luật này, FIFA muốn tăng sự minh bạch trong giao tiếp trên sân.

Thứ ba, nếu có cầu thủ nằm sân, các nhân viên y tế sẽ được phép điều trị trên sân trong thời gian tối đa là 1 phút. Nếu quá thời gian này, họ buộc phải ra ngoài sân chăm sóc cầu thủ. Điều này nhằm hạn chế tình trạng cầu thủ giả vờ chấn thương để nằm sân câu giờ..

Thứ 4, các cầu thủ tự ý rời sân để phản đối các quyết định của trọng tài cũng sẽ phải nhận thẻ đỏ.

Thứ 5, các cầu thủ sẽ được nghỉ để uống nước 3 phút trong mỗi hiệp đấu.

Thứ 6, VAR có thể can thiệp đối với các lỗi xảy ra trước khi bóng vào cuộc nếu dẫn đến bàn thắng, phạt đền hoặc thẻ phạt.

Thứ 7, VAR cũng có thể sửa sai cho các quyết định rút thẻ vàng hoặc thổi phạt góc không chính xác.

Hệ thống VAR sẽ được cải tổ ở World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Thứ 8, trọng tài sẽ đếm ngược 5 giây cho các quả phát bóng từ khung thành và các quả ném biên. Nếu vi phạm, quyền ném biên sẽ bị đảo ngược cho đối phương và quả phát bóng lên sẽ biến thành một quả phạt góc.

Thứ 9, các cầu thủ trên sân không được phép di chuyển về khu vực kĩ thuật trong thời gian thủ môn đang được chăm sóc y tế. Quy định này nhằm tránh các đội tận dụng việc thủ môn chấn thương để hội ý chiến thuật.