Công an Bình Dương vây bắt nhóm "Kiến lửa 6789"

Ngày 7/8, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đã tạm giữ hình sự 13 trong số 15 đối tượng có hành vi mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô thành đoàn đông người, phóng nhanh, lạng lách và đánh võng. Hai đối tượng khác trong nhóm được gia đình bảo lãnh nên được tại ngoại để điều tra.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ khi đang chuẩn bị đi huyết chiến (Ảnh: Công an TP Dĩ An).

Theo thông tin từ Công an TP Dĩ An, ngày 3/8, Tổ tuần tra Công an phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An đã phát hiện nhóm đối tượng có hành vi điều khiển xe mô tô lạng lách, hò hét và sử dụng hung khí kéo rê trên đường, gây mất an ninh trật tự.

Tổ tuần tra sau đó đã báo cáo về đơn vị, bổ sung lực lượng và tiến hành vây bắt 15 đối tượng trong nhóm, đưa về trụ sở công an để làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn với một nhóm khác nên đã tạo nhóm trên mạng xã hội với tên "Kiến lửa 6789" để bàn bạc và chuẩn bị hung khí đi huyết chiến với đối thủ.

Trong khi đang di chuyển đến điểm hẹn, nhóm đối tượng đã bị lực lượng tuần tra phát hiện và bắt giữ. Công an TP Dĩ An cho biết thêm, nhóm đối tượng có tuổi đời còn khá trẻ, quê quán ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Đa số các đối tượng bỏ học từ sớm và theo cha mẹ đến Bình Dương sinh sống bằng nghề lao động tự do hoặc công nhân.