"Cõng" 5 tiền án, dùng giấy phép cầm đồ của người chết để cho vay nặng lãi

Dân trí Nguyễn Sỹ Hải sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ cầm đồ của người anh trai đã chết để tổ chức hoạt động tín dụng đen. Thời điểm bị phát hiện, đối tượng đã cho vay lãi nặng số tiền 31 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Sỹ Hải (Ảnh: CANA).

Ngày 29/7, Thượng tá Trần Đức Thân - Trưởng Phòng cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Sỹ Hải (SN 1970, trú TP Vinh, Nghệ An) để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Nguyễn Sỹ Hải có 5 tiền án về các tội trộm cắp tài sản của công dân, cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, trốn khỏi nơi giam. Năm 2011, Hải ra tù. Không có công việc ổn định nhưng Hải có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế.

Quá trình điều tra cho thấy, từ đầu năm 2011 đến nay, Nguyễn Sỹ Hải lợi dụng giấy phép dịch vụ cầm đồ của anh trai đã chết để tổ chức hoạt động tín dụng đen.

Khẩu súng đã nạp sẵn 5 viên đạn công an thu giữ tại nơi ở của Nguyễn Sỹ Hải (Ảnh: CANA).

Người có nhu cầu vay bị Hải siết lãi từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu/ngày. Đến thời hạn phải trả nhưng người vay chưa thanh toán sẽ bị Hải đe dọa, uy hiếp.

Ngày 27/7, Phòng cảnh sát Hình sự bắt giữ Hải tại nhà riêng, thu giữ 10 quyển sổ ghi chép cho vay tiền và thu tiền lãi hàng tháng; 1 xe ô tô; 30 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 150 triệu đồng và 2.400 USD, 6 sổ tiết kiệm tổng trị giá 3 tỷ đồng; 150 giấy vay tiền và nhiều tài liệu liên quan.

Khám xét nơi ở của Nguyễn Sỹ Hải, công an phát hiện 1 khẩu súng đã lắp sẵn 5 viên đạn, 25 viên đạn, 1 thanh kiếm và 5 dao nhọn.

Bước đầu cơ quan công an xác định tổng số tiền mà Nguyễn Sỹ Hải cho vay lãi nặng khoảng 31 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

"Hiện chúng tôi đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Sỹ Hải về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Cơ quan điều tra cũng đang trưng cầu giám định khẩu súng của Hải để có cơ sở xử lý về hành vi "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", Thượng tá Trần Đức Thân thông tin.

Hoàng Lam