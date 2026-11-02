Ngày 2/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bị can Đoàn Văn Hứa (21 tuổi, trú tại phường Thành Sen, Hà Tĩnh) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Liên quan vụ án, bà Nguyễn Thị Bé (42 tuổi), mẹ của Hứa, cũng bị khởi tố về tội Giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Hai mẹ con cùng bị khởi tố sau vụ tai nạn (Ảnh: Đức Quý).

Theo kết quả điều tra, bà Bé biết rõ con trai chưa có giấy phép lái xe nhưng người này vẫn giao xe máy có dung tích động cơ trên 50cm3 của mình cho Hứa quản lý, sử dụng.

Ngày 5/8, Hứa điều khiển xe máy đi đến ngã tư giao giữa đường Xuân Diệu và đường Lý Tự Trọng, phường Thành Sen (trước đây thuộc thành phố Hà Tĩnh). Do thiếu chú ý quan sát, không giảm tốc độ, xe máy do Hứa điều khiển va chạm với phương tiện của chị Đ.T.T.T. (19 tuổi, trú phường Thành Sen).

Vụ tai nạn khiến chị T. bị thương tích với tỷ lệ 78%.