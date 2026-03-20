Con trai câu kết người ngoài cướp hơn 2 triệu USD của mẹ ở Tây Ninh

Ngày 20/3, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên sơ thẩm, xét xử bị cáo Phạm Lý Phương cùng các đồng phạm về các tội Cướp tài sản, Che giấu tội phạm và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, liên quan vụ cướp hơn 2 triệu USD.

Theo cáo trạng, Phương sống cùng mẹ ruột là bà Lý Thị Hoa tại xã Bến Cầu. Biết mẹ thường nhận và cất giữ tiền USD tại nhà, khi hay tin bà Hoa sắp nhận gần 2,3 triệu USD từ bà Phan Thị Mỹ Liễu, Phương nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Phương liên hệ Đào Xuân Lộc bàn bạc kế hoạch, sau đó Lộc rủ thêm Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Anh Duy tham gia. Từ ngày 23/2 đến 10/3/2025, nhóm nhiều lần gặp tại xã Bến Cầu để thống nhất phương án.

Phương tại TAND tỉnh Tây Ninh (Ảnh: A.D.).

Theo phân công, Phương đóng vai trò “nội gián”, cung cấp thời điểm nhận tiền và nơi cất giữ. Lộc, Tuấn Anh và Duy giả danh công an đến kiểm tra, uy hiếp nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khoảng 11h ngày 10/3/2025, bà Liễu giao gần 2,3 triệu USD cho người làm mang về Tây Ninh, sau đó chuyển cho Phương để giao lại cho bà Hoa cất giữ. Nhận thông tin, nhóm của Lộc lập tức hành động.

Đến khoảng 13h cùng ngày, Tuấn Anh và Duy vào nhà bà Hoa, tự xưng công an kiểm tra nguồn gốc ngoại tệ, quay phim, yêu cầu xuất trình giấy tờ để gây áp lực. Lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác, Tuấn Anh lấy thùng tiền USD, cùng Duy tẩu thoát ra ô tô chờ sẵn.

Sau khi gây án, nhóm mang tiền về TPHCM, phá thùng carton, chia nhỏ tiền rồi bỏ trốn. Các đối tượng nhanh chóng tẩu tán, hợp thức hóa tài sản. Lộc chỉ đạo đổi 20.000 USD lấy khoảng 500 triệu đồng để tiêu xài; Tuấn Anh đưa 150 triệu đồng cho bạn gái, số còn lại chia nhau giữ.

Nhóm tiếp tục di chuyển ra Hà Nội nhằm tránh bị phát hiện, thuê căn hộ, liên hệ nhiều người đổi USD sang tiền Việt. Riêng 100.000 USD được bán với hơn 2,57 tỷ đồng.

Nhóm bị cáo gây ra vụ cướp tại TAND tỉnh Tây Ninh (Ảnh: A.D.).

Ngoài ra, các bị cáo còn sử dụng tài khoản ngân hàng của người quen để nhận tiền, chuyển sang tiền điện tử USDT nhằm che giấu nguồn gốc. Tổng số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng; một phần được cho vay hoặc nhờ rút tiền mặt để sử dụng.

Trong quá trình điều tra, công an thu giữ gần 2 triệu USD và 40 triệu đồng tại một khách sạn ở Hà Nội, xác định là tang vật vụ án.

Sau khi vụ việc xảy ra, Phương đến cơ quan công an đầu thú. Các đối tượng còn lại lẩn trốn qua nhiều địa phương như Hà Nội, Ninh Bình, Đồng Nai, Gia Lai và bị bắt giữ ngày 24/3/2025 tại Gia Lai.

Cơ quan tố tụng đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, các bị cáo cấu kết chặt chẽ, giả danh lực lượng công an để thực hiện hành vi cướp tài sản, ảnh hưởng đến uy tín cơ quan chức năng.

Đại diện VKS nhận định các bị cáo muốn có tiền nhanh, bất chấp hậu quả, thực hiện hành vi cướp số tiền hơn 56 tỷ đồng, gây hậu quả lớn.

Trong vụ án, Phương giữ vai trò chủ mưu; các bị cáo còn lại là đồng phạm giúp sức. Bị cáo Bình bị xác định có hành vi hướng dẫn che giấu, tiêu thụ tài sản phạm tội; bị cáo Chung liên quan hành vi che giấu tội phạm.

HĐXX đang nghị án, dự kiến tuyên án vào 14h cùng ngày.