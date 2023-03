Bà Đinh Thị Lan đề nghị khởi tố 46 Youtuber liên quan Nguyễn Phương Hằng

Ngày 20/3, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã có buổi làm việc với mẹ và em gái của bà Đinh Thị Lan (47 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) để làm rõ một số vấn đề liên quan vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, do bị can Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm thực hiện.

Bà Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Trao đổi với phóng viên, bà Lan cho biết vì lý do cá nhân nên bà đã ủy quyền cho mẹ ruột và em gái đến cơ quan công an làm việc.

Theo bà Lan, bà không yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường thiệt hại nhưng đề nghị cơ quan chức năng khởi tố 46 Youtuber có vai trò đồng phạm với bà Hằng.

Trong bản tường trình gửi công an, bà Lan cho rằng, khi bị bà Nguyễn Phương Hằng chửi thì nhiều kênh Youtuber hùa theo vu khống, làm nhục bà Lan trong thời gian dài. Hiện có 15 kênh đã dừng việc này, 31 kênh còn lại vẫn đang vu khống và làm nhục bà.

Bà Lan cho biết, ngày 9/2/2022, một nhóm Youtuber còn đến nhà riêng của bà ở quận Gò Vấp livestream vu khống và đánh chị của bà bị thương tích 20%.

"Tôi đề nghị khởi tố tội đồng phạm đối với 46 Youtuber vì đã thực hành theo bị can Nguyễn Phương Hằng để vu khống, làm nhục tôi trên mạng xã hội", bà Lan cho hay.

Trước đó, bà Lan đã có đơn tố cáo gửi Cơ quan CSĐT Công an TPHCM về việc bị bà Nguyễn Phương Hằng thường xuyên vu khống, làm nhục bà trên mạng xã hội.