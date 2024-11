Đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng

Tối 25/11, ông Nguyễn Xuân Diệu, Chủ tịch UBND xã Thượng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), cho biết các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp với công an địa phương điều tra nguyên nhân tử vong bất thường của cặp vợ chồng trên địa bàn.

Nạn nhân là ông N.Đ.H. (62 tuổi) và vợ N.T.T. (56 tuổi), cùng trú thôn Vĩnh Xuân, xã Thượng Lộc.

Theo ông Diệu, khoảng 7h ngày 25/11, hàng xóm phát hiện đôi vợ chồng nói trên tử vong tại nhà riêng. Người chồng tử vong trên giường, trên người có một số vết thương, còn người vợ tử vong ở khu vực giếng nước.

Cũng theo lãnh đạo địa phương, vợ chồng ông H. có 4 người con (2 trai, 2 gái) đều đã lập gia đình riêng và đi làm ăn xa.

Ông H. hay uống rượu, còn bà T. thời gian gần đây có dấu hiệu trầm cảm, vừa đi điều trị từ bệnh viện về.

Sau khi nhận thông tin, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với công an địa phương đã bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân.