Con bị bắt khi tiêu tiền giả, mẹ phá két đem 2 tỷ tiền giả ra mộ giấu

Dùng tiền giả mua giò thật

Theo hồ sơ điều tra, ngày 3/9, vợ chồng Quách Thị Huyền (SN 1976) và Lê Quốc Bảo (SN 1986) đều trú tại TP Hồ Chí Minh, lái xe ô tô từ tỉnh Hòa Bình (nhà bố mẹ đẻ của Huyền tại huyện Yên Thủy) sang tỉnh Thanh Hóa.

Vợ chồng Quách Thị Huyền và Lê Quốc Bảo dùng 500 nghìn tiền giả mua đồ để nhận lại tiền thật (Ảnh: CATH).

Khi đến địa bàn xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy, hai người ghé vào một quán bán thực phẩm ven đường mua 2 chiếc giò lợn (cây giò lụa) với giá 130 nghìn đồng. Vợ chồng Bảo và Huyền đưa tờ tiền 500 nghìn đồng giả để thanh toán. Nhận giò và 370 nghìn tiền thật, cặp vợ chồng này bị người dân phát giác, sau đó bị công an bắt giữ.

Quá trình bắt quả tang, cơ quan An ninh điều tra thu giữ trong người và phương tiện của hai đối tượng 206 triệu đồng tiền giả. Khám xét nơi ở của vợ chồng này tại TP Hồ Chí Minh, công an thu giữ thêm 1 tỷ đồng tiền giả, đều có mệnh giá 500.000 đồng.

Cơ quan Công an khám xét nhà Lê Quốc Bảo tại TPHCM thu giữ thêm 1 tỷ đồng tiền giả (Ảnh: CATH).

Tại cơ quan công an, cặp vợ chồng Bảo Huyền khẳng định, mình cũng là nạn nhân vì số tiền trên là tiền khách hàng thanh toán cho họ khi kinh doanh khách sạn ở TPHCM.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Quách Thị Huyền và Lê Quốc Bảo để điều tra tội "Tàng trữ, lưu hành tiền giả".

Mẹ đem 2 tỷ tiền giả ra mộ giấu

Sau khi biết tin vợ chồng con gái Quách Thị Huyền và con rể Lê Quốc Bảo bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ, bà Quách Thị Biên (SN 1956, trú xã Yên Trị, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) đã phá két của Huyền lấy bọc tiền giả đem ra khu mộ của gia đình tại nghĩa trang để cất giấu.

Bà Quách Thị Biên đem bọc tiền giả đi giấu (Ảnh: CAHB).

Ngày 3/9, vợ chồng Bảo và Huyền bị bắt, đến ngày 15/9, bà Quách Thị Biên sử dụng tờ tiền 500 nghìn đồng giả để thanh toán tiền điện. Sự việc đã bị người dân phát giác trình báo công an. Công an huyện Yên Thủy tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Quách Thị Biên, thu giữ được 11 tờ tiền polymer mệnh giá 500.000 đồng giả.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Quách Thị Biên để điều tra tội "Tàng trữ, lưu hành tiền giả".

Mở rộng điều tra vụ án, công an tiếp tục phát hiện tại khu mộ của gia đình Quách Thị Biên có một bọc kín, trong đó cất giấu lượng lớn tiền polymer giả với số lượng trên 2 tỷ đồng.

Cơ quan công an xác định, số tiền giả thu được tại khu mộ gia đình Quách Thị Biên liên quan đến bị can Quách Thị Huyền và Lê Quốc Bảo trong vụ án mà Công an tỉnh Thanh Hóa đang thụ lý.

Hai vụ án đang được Công an tỉnh Hòa Bình và Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.