Cô gái trẻ bị lừa bán ra nước ngoài với giá 90 triệu đồng

Dân trí Để kiếm tiền tiêu xài, Hoa đã cấu kết với người thân bán L. sang nước ngoài. Sau khi trở về, L. đã làm đơn tố cáo và Hoa bị công an bắt sau đó.

Đối tượng Lương Thị Hoa tại cơ quan điều tra (Ảnh: Văn Hậu).

Ngày 17/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Kỳ Sơn bắt đối tượng Lương Thị Hoa (SN 1979, trú tại bản Phà Khảo, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn) để điều tra về hành vi "mua bán người".

Trước đó, ngày 11/8/2021, Công an huyện Kỳ Sơn tiếp nhận tin trình báo của chị L.T.L. (SN 1996), trú tại xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn tố cáo mình bị đối tượng Lương Thị Hoa lừa bán sang nước ngoài.

Ngay sau đó, Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án đấu tranh. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ đối tượng Lương Thị Hoa về hành vi "mua bán người".

Tại cơ quan điều tra, Hoa khai nhận, để kiếm tiền tiêu xài, đối tượng đã cấu kết với người thân ở nước ngoài, lừa bán chị L. ra nước ngoài với giá 90 triệu đồng. Đổi lại, Hoa sẽ nhận được tiền thù lao khoảng 6,5 triệu đồng.

Liên quan đến vấn đề này, trưa 17/8, trao đổi với PV Dân trí, bà Vi Thị Thanh - Chủ tịch UBND xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn cho biết, đối tượng Hoa và cháu L. là người cùng bản.

"Cháu L. bị lừa bán ra nước ngoài từ nhiều năm trước. Sau khi trở về nước, L. đã làm đơn tố cáo về việc làm trái pháp luật của Hoa", bà Thanh nói.

Vụ việc đang được Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Duy