Cô gái Lào Cai suýt bị lừa sang châu Phi "du lịch"

Ngày 29/9, Công an Hải Phòng thông tin, ngày 26/9, chị Đ.T.H.G., 24 tuổi, trú thôn Đoàn Kết, xã Liên Sơn, Lào Cai, quen một người tự xưng tên Oanh ở xã Kẻ Sặt, Hải Phòng. Người này rủ chị sang châu Phi chơi và du lịch.

Chị Đ.T.H.G. gửi thư cảm ơn tới công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Tin tưởng lời mời, chị G. đến sân bay Nội Bài để làm thủ tục xuất cảnh. Cùng chuyến đi còn có anh T.Đ.H., 21 tuổi, trú thôn Kim Đôi, xã Cẩm Giang, Hải Phòng.

Lực lượng an ninh hàng không phối hợp Công an xã Cẩm Giang đã kịp thời ngăn chặn, dừng việc xuất cảnh và đưa hai công dân về trụ sở để làm việc.

Sau khi được tuyên truyền, cả hai nhận ra mình bị lừa dụ dỗ ra nước ngoài phục vụ hành vi phạm pháp. Chị G. sau đó đã gửi thư cảm ơn Công an xã Cẩm Giang vì tinh thần trách nhiệm và tận tâm với nhân dân.

Công an thành phố Hải Phòng cảnh báo đây là thủ đoạn lừa đảo mới, người dân cần cảnh giác, không tin tưởng người lạ trên mạng xã hội để tránh rủi ro sức khỏe và tài sản.