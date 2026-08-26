Cô gái 28 tuổi cầm đầu đường dây lừa đảo, mua bán người tại Tam giác Vàng

Ngày 26/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Lào và Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ Hoàng Thùy Linh (28 tuổi, trú tại xã Đức Lương, tỉnh Thái Nguyên).

Linh là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm, được xác định cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán người xuyên quốc gia.

Hoàng Thùy Linh (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo kết quả điều tra, Linh tổ chức đường dây hoạt động tại khu vực Tam giác Vàng, tỉnh Bokeo, Lào với hơn 155 người Việt Nam tham gia.

Các đối tượng lập tài khoản Facebook giả, sử dụng hình ảnh, thông tin của người giàu có, thành đạt hoặc doanh nhân để tiếp cận người dùng tại Việt Nam.

Nhóm này thường xuyên đăng tải hình ảnh về hoạt động kinh doanh, du lịch, tiệc tùng và cuộc sống xa hoa nhằm tạo dựng vỏ bọc, gây dựng lòng tin với những người được kết bạn, làm quen.

Sau một thời gian trò chuyện, các đối tượng từng bước tạo dựng mối quan hệ tình cảm, thậm chí giả vờ yêu đương với nạn nhân.

Khi chiếm được lòng tin, nhóm này dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào ứng dụng OYO, cam kết lợi nhuận cao rồi hướng dẫn chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản. Đường dây được tổ chức thành nhiều khâu, phân công nhiệm vụ cụ thể.

Ngoài lừa đảo, Linh và đồng bọn còn liên quan đến hành vi mua bán người hoạt động xuyên quốc gia và đặt tại khu vực Tam giác Vàng - địa bàn phức tạp về tội phạm xuyên biên giới.

Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục đấu tranh với Hoàng Thùy Linh, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và mở rộng điều tra.