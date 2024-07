Cô gái 18 tuổi đi đòi tiền hụi, đâm chết người ở Tây Ninh

Ngày 3/7, Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ hình sự Phạm Ngọc Như (SN 2006, ngụ thị xã Trảng Bàng) để điều tra về hành vi Giết người, nạn nhân là bà N.T.D. (SN 1975, ngụ huyện Bến Cầu).

Như bị công an tạm giữ để điều tra về hành vi giết người (Ảnh: T.Nhung).

Theo công an, khoảng 14h30 ngày 2/7, Như cùng 3 người khác (ngụ ở thị xã Trảng Bàng) đến nhà H.T.B.T. (SN 2001, con bà D.) tại ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, đòi tiền hụi.

Đến nơi, nhóm Như không thấy T. ở nhà nên nói chuyện với người mẹ. Trong lúc nói chuyện, giữa Như và bà D. xảy ra mâu thuẫn. Như cầm dao đâm vào bà D. khiến nạn nhân bị thương nặng, tử vong.

Công an huyện Bến Cầu và Công an tỉnh Tây Ninh đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng. Công an đã truy xét, bắt giữ Như về hành vi trên.