Clip thanh niên cầm gậy đánh công an trên phố

Ngày 13/1, Công an phường 12 phối hợp với Công an quận 11 (TPHCM) lấy lời khai đối với Phồng Kim Hiếu (34 tuổi, ngụ quận 11) để điều tra, làm rõ về hành vi cầm gậy gỗ tấn công lực lượng công an.

Hiếu dùng gậy đánh cán bộ công an (Ảnh cắt từ clip).

Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, Công an phường 12 nhận tin báo Hiếu có biểu hiện không bình thường tại nơi ở, ném đá vào nhà dân xung quanh nên cử cán bộ xuống kiểm tra, mời về trụ sở để làm rõ. Tuy nhiên, Hiếu có thái độ không hợp tác, rời khỏi nơi ở.

Sau đó, hai cán bộ công an tuần tra và phát hiện Hiếu ở giao lộ Lò Siêu - Lãnh Binh Thăng nên tiếp tục mời về cơ quan công an làm rõ.

Nam thanh niên cầm gậy đánh công an trên đường phố (Clip người dân cung cấp)

Lúc này, Hiếu vẫn không chấp hành và dùng một cây gậy gỗ tấn công. Trước tình huống này, hai cán bộ công an sử dụng các biện pháp nghiệp vụ khống chế Hiếu, áp giải về trụ sở.

Đại diện Công an phường 12 cho biết, vụ việc không có thương tích về người, bản thân Hiếu nhiều lần phát hiện dương tính với ma túy.

Cán bộ công an khống chế Hiếu đưa về trụ sở (Ảnh cắt từ clip).

Phồng Kim Hiếu tại trụ sở công an (Ảnh: A.X.).

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.