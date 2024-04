Chủ tiệm vàng kể 6 giây kẻ bịt mặt lao vào cướp trang sức

Sáng 18/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, bà H. (chủ tiệm vàng trên đường Nguyễn Thiếp, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết bà và người thân chưa hết bàng hoàng sau sự việc cơ sở kinh doanh của gia đình bị cướp tấn công.

Gia đình bà H. sinh sống trong căn nhà 4 tầng trên đường Nguyễn Thiếp. Tầng 1 của căn nhà được sử dụng để kinh doanh vàng bạc.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Văn Nguyễn).

Thời điểm xảy ra sự việc (khoảng 20h50 ngày 17/4), bà H. cùng chồng đang sinh hoạt ở tầng trên. Phía dưới tầng 1, con gái bà là chị L.N.T. (23 tuổi) vừa làm việc vừa trông coi hàng hóa.

Bất ngờ, tên cướp bịt mặt lao vào, dùng búa đập liên tiếp lên tủ kính chứa trang sức.

"Thấy vậy, con gái tôi hoảng hốt chạy ra và tri hô cho mọi người biết nhưng không kịp. Tên cướp đã vơ vét nhiều vòng vàng rồi lên ô tô tháo chạy. Sự việc xảy ra quá nhanh, chỉ trong vòng 5-6 giây", bà H. kể lại.

Nghi phạm Nguyễn Minh Toàn (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau đó, sự việc được trình báo cho chính quyền và cơ quan công an. Trong đêm, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh, lấy lời khai người liên quan và truy tìm nghi phạm.

Camera an ninh ghi lại cho thấy, tên cướp lái ô tô đến đỗ trước tiệm vàng trong khoảng hơn 30 giây. Tiếp đó, người này bước xuống từ ghế lái, tay cầm búa, không đóng cửa ô tô rồi đi vào tiệm vàng. Anh ta bịt mặt, mặc áo trắng, đeo găng tay.

Sau khi mở cửa kính, nghi phạm đập liên tiếp làm vỡ tủ kính trưng bày, lấy đi một số vàng rồi quay lại ô tô, nhấn ga tẩu thoát. Công cụ gây án là chiếc búa được vứt bỏ lại trong tủ kính.

Tên cướp mở sẵn cửa xe, bịt mặt xông vào cướp tiệm vàng (Ảnh cắt từ camera an ninh).

Theo lãnh đạo UBND thị trấn Nghèn, nghi phạm che biển số ô tô, số vàng bị cướp là khoảng trên 10 vòng kiềng.

Một nguồn tin cho hay, nghi phạm tên Nguyễn Minh Toàn (SN 1994, trú xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh). Sau khi cướp được số vàng trên, Toàn điều khiển ô tô hướng ra phía bắc trốn chạy.

Khi đến địa phận thành phố Vinh (Nghệ An), Toàn được cơ quan công an và người thân gọi điện thoại vận động, thuyết phục đầu thú.

Khi cảnh sát tiếp cận, Toàn đang bị thương ở tay phải. Lực lượng công an sau đó áp giải nghi phạm về trụ sở Công an huyện Can Lộc lấy lời khai, số tang vật gồm nhiều vòng kiềng vàng cũng được thu hồi.