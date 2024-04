Tên cướp bịt mặt đi ô tô, cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh trong đêm

Tối 17/4, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Can Lộc cùng các đơn vị liên quan đang điều tra vụ cướp tiệm vàng xảy ra vào khoảng gần 21h cùng ngày tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND thị trấn Nghèn cho biết, vụ cướp xảy ra tại tiệm vàng trên đường Nguyễn Thiếp của địa phương này, cách quốc lộ 1A khoảng 100m.

Hình ảnh tên cướp xông vào tiệm vàng (Ảnh cắt từ clip).

"Đối tượng đi ô tô, bịt mặt, đeo găng tay đến tiệm vàng. Người này sau đó đi vào trong, dùng búa đập kính và lấy đi nhiều vòng kiềng vàng rồi lên ô tô tẩu thoát", vị lãnh đạo UBND thị trấn Nghèn thông tin.

Cũng theo lãnh đạo UBND thị trấn Nghèn, thời điểm trên, tiệm vàng có một người nhà trông coi. Song, sự việc xảy ra quá nhanh khiến người này không kịp phản ứng.

Tên cướp bịt mặt, xông vào cướp tiệm vàng (Ảnh cắt từ camera an ninh).

Theo camera an ninh ghi lại, tên cướp mặc quần áo sáng màu, bịt mặt, đeo găng tay màu đen, đi ô tô giống hiệu Toyota Vios màu đồng.

Sau khi xe dừng lại, đối tượng này đi rất nhanh vào tiệm vàng, dùng vật cứng giống búa đập liên tiếp rồi cướp tài sản. Sự việc diễn ra chỉ trong khoảng 4-5 giây.

Lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường và truy tìm nghi phạm.