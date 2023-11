Không khởi tố vụ án thiếu niên 16 tuổi lái mô tô tông thai phụ tử vong

Chiều 29/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo Phòng tham mưu, Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đã có kết luận liên quan vụ tai nạn giao thông giữa một thiếu niên lái xe phân khối lớn và một thai phụ làm hai bên đều tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến thiếu niên 16 tuổi đi mô tô và một thai phụ tử vong (Ảnh: Uy Nguyễn).

Trước đó, ngày 2/7, em P.N.C (16 tuổi, ngụ phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển xe mô tô phân khối lớn mang biển kiểm soát 47A-007.31 lưu thông trên Đại lộ Đông - Tây TP Buôn Ma Thuột (thời điểm này đại lộ chưa được thông xe chính thức - PV).

Đến tại địa bàn phường Tự An, em C. đã xảy ra va chạm với xe máy do chị Nguyễn Thị H. (25 tuổi, đang mang thai tháng thứ 5) điều khiển. Hậu quả, chị H. tử vong tại chỗ, em C. bị thương nặng và tử vong sau đó.

Chiếc xe mô tô nát bét tại hiện trường (Ảnh: Uy Nguyễn).

Công an TP. Buôn Ma Thuột đã điều tra theo quy định. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột xác định chị H. (không có giấy phép lái xe, không sử dụng chất cồn), điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định và chuyển hướng không đảm bảo an toàn để tông vào phía trước xe do em C. điều khiển. Hậu quả làm em C. tử vong.

Chị H. đã có hành vi Vô ý làm chết người. Tuy nhiên, sau vụ tai nạn, chị H. đã vong nên không đề cập xử lý.

Còn đối với em C. (không sử dụng chất cồn, âm tính với chất ma túy) điều khiển mô tô khi chưa đủ 18 tuổi, không làm chủ tốc độ và tay lái nên đã tông vào phía trước xe máy do chị H. điều khiển. Hậu quả làm chị H. tử vong.

Em C. đã có hành vi Vô ý làm chết người. Tuy nhiên sau vụ tai nạn, em C. đã tử vong nên không đề cập xử lý.

Công an TP Buôn Ma Thuột cũng xác định, đối với chủ 2 chiếc xe trên, không có hành vi giao xe cho 2 người điều khiển phương tiện nên không đề cập xử lý.

Chủ đầu tư Dự án Đại lộ Đông - Tây TP Buôn Ma Thuột đã thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông công trình (đặt biển báo, dây cảnh cáo, cấm người và xe) nên không đề cập xử lý.

"Với những chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột kết thúc xác minh và ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự", đại diện Công an tỉnh Đắk Lắk nêu rõ.

Trước đó, Công an TP Buôn Ma Thuột cho rằng em C. đã tự ý lấy xe máy phân khối lớn để điều khiển, dẫn đến vụ tai nạn thương tâm. Bố mẹ C. đi làm và không biết việc thiếu niên này tự ý sử dụng xe.