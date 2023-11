Vụ ngất lịm sau khi mua hàng khuyến mãi: Khởi tố thêm một đối tượng

Ngày 29/11, Công an huyện Tân Kỳ, Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Trọng Phương (SN 1992), trú xã Tế Nông, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa về tội Lừa dối khách hàng.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Công an huyện Tân kỳ đã bắt khẩn cấp Phạm Trọng Phương khi đang lẩn trốn tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Phương là đối tượng giới thiệu và bán sản phẩm cho khách hàng để thu lợi bất chính.

Tại cơ quan điều tra, Phương đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Vụ án đang tiếp tục được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Đối tượng Phương bị khởi tố về tội Lừa dối khách hàng (Ảnh: Văn Hậu).

Như báo Dân trí đã thông tin, ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tân Kỳ, đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lanh (SN 1976, trú tại tỉnh Thái Bình) về tội Lừa dối khách hàng.

Công an huyện Tân Kỳ áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Nguyễn Thị Lanh để phục vụ điều tra.

Bước đầu cơ quan công an xác định số tiền các đối tượng đã lừa dối khách hàng, thu lợi bất chính là hơn 1 tỷ đồng.

Công an huyện Tân Kỳ cũng đã triệu tập làm việc với đại diện Công ty TNHH Phát triển đầu tư và Thương mại Việt Anh. Đại diện công ty xác nhận Nguyễn Thị Lanh có đặt mua các sản phẩm của công ty, sau đó bán các sản phẩm này cho người nào, ở đâu, với phương thức gì thì công ty không nắm được.

Trước đó, trong 2 ngày (14-15/9), một nhóm người đưa hàng trăm giấy mời tham dự hội thảo tại khách sạn Đ.P.G., thuộc khối 4, thị trấn Tân Kỳ rồi nhờ người dân phát cho nhau.

Hàng trăm người dân Tân Kỳ tham gia hội thảo tại khách sạn ở thị trấn Tân Kỳ bị lừa hàng khuyến mãi (Ảnh: Hoàng Hùng).

Nhóm người sử dụng chiêu trò lôi kéo khách hàng bằng quà tặng. Để người dân tin tưởng hơn, nhóm người này dùng chiêu trò nộp 2 triệu đồng sẽ nhận được 1 nồi cơm điện "xịn", sau đó được trả lại tiền.

Sau khi người dân tin tưởng, nhóm người tiếp tục tung ra những sản phẩm giá cao; đồng thời cam kết người dân cứ nộp tiền mua sản phẩm, sau đó sẽ được trả lại tiền.

Người dân tưởng thật, nộp mỗi người 5-10 triệu đồng để nhận số sản phẩm trên nhưng sau đó không được trả lại tiền. Có người dân khi biết mình bị lừa đã ngất lịm. Sau khi lấy được tiền, nhóm người lên xe bỏ chạy.

Ngày 26/10, Công an huyện Tân Kỳ đã có thông báo truy tìm bị hại trong vụ án hình sự Lừa dối khách hàng xảy ra tại khách sạn Đ.P.G.