Chủ sàn tiền ảo Bioption lừa huy động hàng triệu USD như thế nào?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Minh Tuấn (36 tuổi, tên gọi khác là Tommy, ngụ huyện Nhà Bè) để điều tra về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (Ảnh A.T).