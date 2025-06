Kịch bản tinh vi lừa khách từ TPHCM xuống Đồng Nai mua "dự án ma"

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành cáo trạng truy tố 88 bị can liên quan đến Công ty Lộc Phúc (quận Tân Bình, TPHCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, Huỳnh Hữu Tường (33 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) được xác định là người cầm đầu đường dây lừa đảo.

Theo cáo trạng, từ năm 2021 đến 2023, Tường thuê Nguyễn Văn An (29 tuổi) đứng tên thành lập các công ty, gồm: Công ty cổ phần Dịch vụ đầu tư và phát triển bất động sản Vạn Phúc, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng kinh doanh Lộc Phúc và Công ty TNHH Bất động sản Green Link Real (đều có trụ sở tại TPHCM).

Tang vật được Công an thu giữ tại Công ty Lộc Phúc (Ảnh: Công an Đồng Nai).

An đứng tên làm tổng giám đốc, nhưng thực tế cả 3 công ty trên đều do Tường bỏ vốn thành lập và trực tiếp điều hành. An được giao làm đầu mối tìm nơi có nguồn đất, liên kết với chủ đất hoặc mua lại. Sau đó tự lập bản vẽ dự án, đặt tên, phân lô trên bản vẽ.

Để tạo niềm tin cho khách, công ty thuê người đóng giả khách mua đất, tổ chức các buổi huấn luyện cho các "diễn viên" này cách tiếp cận khách hàng tại sự kiện theo kịch bản.

Để che giấu thân phận, các bị can đã mua hàng trăm SIM rác, dùng tên giả đưa cho nhân viên trao đổi với khách hàng. Mỗi đợt khách hàng chốt cọc, giao dịch thành công thì hủy SIM.

Bên cạnh đó, nhân viên điện thoại khách hàng, mạo danh các thương hiệu lớn tư vấn chương trình đi du lịch hoặc mua sắm có khuyến mãi giá trị từ 15 triệu đến 30 triệu đồng, nhằm lôi kéo khách mua đất.

Nếu khách hàng đồng ý, nhân viên sẽ lên lịch hẹn. Sau đó, Công ty Lộc Phúc bố trí trước hàng trăm nhân viên mặc quần áo lịch sự, một số "chân gỗ" đi cùng khách hàng tham dự.

Nhân viên kinh doanh nói dối là công ty đang tổ chức sự kiện giới thiệu dự án bất động sản vùng ven TPHCM. Lúc này các nhân viên tiếp tục tư vấn chỉ đi xem dự án mà không cần mua, rồi đưa khách hàng lên ô tô 52 chỗ đi đến các dự án ma ở Đồng Nai do Tường cùng đồng phạm vẽ ra.

Trên xe có 40-50 người, nhưng chỉ có 3-5 khách, còn lại là nhân viên công ty và "diễn viên" đóng giả khách hàng. Xe được kéo rèm che hết các cửa để khách không biết lộ trình.

Điểm đến là "dự án ma" là khu đất dựng rạp, bàn ghế, băng rôn, tạo hình ảnh giống như sự kiện. Xung quanh vây kín bằng phông bạt, có bảo vệ không cho người khác tiếp cận. Nhân viên ra hiệu với nhau và che dù cho khách hàng thật để nhận biết.

Một số khách không có nhu cầu mua đất, nhân viên nói dối có người ở xa muốn mua đất dự án, nhưng không thể đến kịp và nhờ khách bỏ tiền đặt cọc giúp. Đồng thời, nhóm này cam kết khi về đến công ty sẽ có người mua lại suất cọc, khách hàng có thể hưởng lợi từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Tường làm việc với cơ quan CSĐT (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi về công ty, các "diễn viên" cầm theo túi tiền từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng (công ty cung cấp) đề xuất mua lại suất cọc, nhưng với điều kiện các lô đất phải có "hợp đồng đặt cọc" với Công ty Lộc Phúc. Để có hợp đồng này, khách hàng buộc phải thanh toán số tiền tương ứng 60-70% giá trị đất.

Tiếp đó, các "diễn viên" yêu cầu khách hàng có hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Nếu khách hàng không đủ tiền hoặc không đồng ý hoàn tất việc chuyển nhượng lô đất sẽ bị mất tiền đã đặt cọc.

Trường hợp khách chuyển đủ tiền mua đất, công ty đưa đến văn phòng công chứng ký hợp đồng chuyển nhượng. Thế nhưng, chỉ có khách ký hợp đồng, không có bên bán đất và khách cũng không được xem thông tin thửa đất. Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, bị hại liên hệ với "diễn viên", nhưng lúc này sẽ bị từ chối hoặc không thể liên lạc.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 12/2021 đến tháng 8/2023 Tường và thuộc cấp đã thực hiện 159 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 165 bị hại với tổng số tiền hơn 255 tỷ đồng.