Chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" bị khởi tố thêm tội danh

Ngày 1/11, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan CSĐT của đơn vị đã ra các quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can đối với Lê Văn Hải (SN 1996) và Trần Đại Phúc (SN 1990, Giám đốc Công ty TNHH Hải Bé) về tội Trốn thuế.

Lê Văn Hải, chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen", bị khởi tố thêm tội Trốn thuế (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Quá trình điều tra mở rộng vụ án buôn bán hàng giả là thực phẩm, xảy ra tại Công ty TNHH Hải Bé (trụ sở tại xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình), cơ quan CSĐT có tài liệu, chứng cứ khẳng định, ngoài hành vi phạm tội Buôn bán hàng giả là thực phẩm, các bị can Trần Đại Phúc và Lê Văn Hải còn có hành vi trốn thuế.

Theo đó, từ năm 2022 đến tháng 6/2025, các bị can Trần Đại Phúc và Lê Văn Hải đã lợi dụng các nền tảng mạng xã hội bán hàng, trong đó đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để trốn thuế.

Cụ thể, doanh thu thực tế của Công ty TNHH Hải Bé là hơn 101 tỷ đồng nhưng các bị can chỉ báo cáo với cơ quan thuế là hơn 15 tỷ đồng (che giấu doanh thu chênh lệch so với thực tế gần 86 tỷ đồng).

Công an khám xét kho hàng của Công ty TNHH Hải Bé (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Thủ đoạn cụ thể, tinh vi của các bị can là không xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho từng lần bán hàng; thành lập nhiều hộ kinh doanh để bán hàng cho Công ty Hải Bé để chỉ phải nộp thuế khoán, không phải kê khai chi tiết, không phải xuất hóa đơn GTGT đối với từng lần bán hàng với công ty; thống nhất với đơn vị bán hàng chỉ xuất hoá đơn GTGT cho một phần hàng hoá mà Công ty Hải Bé đã mua thực tế.

Với phương thức, thủ đoạn như trên, các đối tượng đã trốn thuế với tổng số tiền gần 9 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.