Chồng chém vợ tử vong vì bị cằn nhằn "không lo làm ăn"

Sáng 23/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang, cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Phan Văn Liêm (50 tuổi, cư trú khóm Trung Thạnh, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang) để điều tra về tội Giết người.

Theo công an, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 21/10, khi Liêm ngồi uống rượu một mình tại nhà. Đến khoảng 19h cùng ngày, giữa Liêm và vợ là L.T.L. (47 tuổi) xảy ra cự cãi qua lại. Liêm ngừng uống rượu bỏ vào phòng.

Liêm khai nhận đã chém vợ tử vong (Ảnh: Công an cung cấp).

Lúc này, bà L. nằm võng tiếp tục cằn nhằn nói Liêm không lo làm ăn. Tức giận, Liêm lấy dao tự chế dài 76cm chém vào vùng hông bên trái bà L. 2 nhát, sau đó đối tượng mang dao vào phòng ngủ.

Khi nghe vợ có lời lẽ thách thức, Liêm tiếp tục dùng cán dao chém vào người bà L. nhiều cái rồi bỏ vào phòng ngủ đóng cửa lại.

Bà L. được người thân đưa đến Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang cấp cứu, tuy nhiên đã tử vong.

Đến 7h sáng hôm sau, hay tin vợ tử vong, Liêm đến Công an phường Mỹ Thới đầu thú.