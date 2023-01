Vợ liệt nửa người bị chồng chém tử vong

Ngày 14/1, ông Vi Văn Cường - Chủ tịch UBND xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn xã xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 9h cùng ngày, ông Lương Văn Nam (SN 1961, trú xã Tri Lễ) bất ngờ dùng dao chém vợ là bà Lương Thị X. (SN 1971), khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Quế Phong đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm, điều tra vụ việc.

"Vợ chồng ông Nam có 5 người con, bà X. bị tai biến, liệt nửa người. Sau khi xảy ra vụ việc, nghi phạm đã bị lực lượng công an bắt giữ", ông Cường cho biết thêm.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.