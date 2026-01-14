Chi tiết mức án 55 bị cáo vụ đưa, nhận hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm

Chiều 14/1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với 55 bị cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ gần 95 tỷ đồng xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.

Đối với tội Nhận hối lộ

1. Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) 20 năm tù.

2. Trần Việt Nga (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) 15 năm tù.

3. Nguyễn Hùng Long (cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) 12 năm tù.

4. Đỗ Hữu Tuấn (cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) 7 năm tù.

5. Lê Hoàng (cựu Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Cục An toàn thực phẩm) 5 năm tù.

6. Đinh Quang Minh (cựu Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm) 9 năm tù.

7. Phạm Văn Hinh (cựu Trưởng phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông thuộc Cục An toàn thực phẩm) 7 năm tù.

8. Cao Văn Trung (cựu Trưởng phòng Pháp chế, Thanh tra, Cục An toàn thực phẩm) 4 năm tù.

9. Lê Mạnh Hùng (cựu Trưởng phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm) 7 năm tù.

10. Nguyễn Thị Minh Hải (cựu Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm) 5 năm tù.

11. Hoàng Thanh Hà (cựu Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm) 4 năm tù.

12. Nguyễn Thị Phương Lan (cựu Trưởng phòng quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm, Cục An toàn thực phẩm) 3 năm tù.

13. Nguyễn Thị Yến (cựu Phó Chánh Văn phòng, Cục An toàn thực phẩm) 30 tháng tù.

14. Trần Thị Thu Liễu (cựu Phó Trưởng phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông) 4 năm 6 tháng tù.

15. Phạm Tuyết Mai (cựu Viên chức Văn phòng Ủy ban Codex Việt Nam, Cục An toàn thực phẩm) 3 năm tù.

16. Phạm Duy Bình (cựu nhân viên hợp đồng Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm) 5 năm tù.

17. Nguyễn Thị Minh (cựu nhân viên hợp đồng Văn phòng Cục An toàn thực phẩm) 5 năm tù.

18. Nguyễn Nam Tiến (cựu Chuyên viên Cục An toàn thực phẩm) 30 tháng tù cho hưởng án treo.

19. Đinh Cao Cường (cựu Chuyên viên Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông, Cục An toàn thực phẩm) 3 năm tù.

20. Lã Thái Bình (cựu Phó Trưởng phòng Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông, Cục An toàn thực phẩm) 4 năm tù.

21. Lê Văn Nam (cựu Chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm) 34 tháng tù.

22. Lê Thị Hiên (cựu nhân viên hợp đồng Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm) 3 năm 6 tháng tù.

23. Nguyễn Thị Thu Quỳnh (cựu chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm) 30 tháng tù cho hưởng án treo.

24. Phạm Hoàng Giang (cựu chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm Cục An toàn thực phẩm) 30 tháng tù.

25. Trần Thị Tuyết (cựu chuyên viên Phòng quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm, Cục An toàn thực phẩm) 30 tháng tù cho hưởng án treo.

26. Trần Thị Hồng Nhung (cựu chuyên viên Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông) 30 tháng tù cho hưởng án treo.

27. Vũ Huy Long (cựu chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm) 34 tháng tù.

28. Nguyễn Thị Việt Hà (cựu chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm) 3 năm tù.

29. Nguyễn Thị Hải Hà (cựu chuyên viên Phòng quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm, Cục An toàn thực phẩm) 34 tháng tù.

Bị cáo Trần Việt Nga tại phiên tòa (Ảnh: Phùng Nam).

30. Phùng Thị Thúy Hà (cựu chuyên viên Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông, Cục An toàn thực phẩm) 30 tháng tù cho hưởng án treo.

31. Trần Thị Lựu (cựu chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm) 30 tháng tù cho hưởng án treo.

32. Nguyễn Thị Ngọc Hiền (cựu chuyên viên Cục An toàn thực phẩm) 34 tháng tù.

33. Trần Mỹ Hằng (cựu chuyên viên Phòng Kế hoạch tài chính, Cục An toàn thực phẩm) 2 năm tù cho hưởng án treo.

34. Trần Thị Nhài (cựu chuyên viên tại Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông, Cục An toàn thực phẩm) 2 năm tù cho hưởng án treo.

Về tội Đưa hối lộ

35. Trần Thị Quỳnh Trang (dược sĩ) 5 năm 6 tháng tù.

36. Lại Thị Thu Anh (Giám đốc Công ty TNHH Great Health Việt Nam) 3 năm 6 tháng tù.

37. Nguyễn Thị Vinh (lao động tự do) 3 năm 6 tháng tù.

38. Lê Thị Thu Hà (lao động tự do) 3 năm 6 tháng tù.

39. Phạm Đức Thuận (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược phẩm Novaco) 26 tháng tù.

40. Nguyễn Quang Hưng (cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Novaco) 2 năm tù.

41. Vũ Văn Tọa (Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Novaco - chi nhánh TPHCM) 20 tháng tù.

Các bị cáo tại phiên tuyên án chiều 14/1 (Ảnh: Phùng Nam).

42. Lê Thị Hồng Giang (nhân viên Công ty CP Dược phẩm Novaco) 2 năm tù.

43. Tô Phương Ngân (nhân viên Công ty CP Dược phẩm Novaco) 2 năm tù.

44. Phạm Thị Loan (Giám đốc Công ty CP Dược phẩm quốc tế Canada Việt Nam) 20 tháng tù.

45. Trần Quang Hải (Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty CP Dịch vụ thực phẩm quốc tế Fosi) 3 năm 6 tháng tù.

46. Đào Thị Ngọc Ánh (nhân viên Công ty cổ phần Viện nghiên cứu dược phẩm PA) 20 tháng tù cho hưởng án treo.

47. Lương Thị Lan (lao động tự do) 18 tháng tù cho hưởng án treo.

48. Nguyễn Thị Huyền (Giám đốc Công ty TNHH DVTM Minh An và Công ty TNHH Nhật Nam Group) 20 tháng tù.

49. Nguyễn Thị Tình (Giám đốc Công ty TNHH Thanh Thế Việt Nam) 18 tháng tù.

50. Nguyễn Văn Sơn (lao động tự do) 18 tháng tù.

51. Nguyễn Thanh Uyên (lao động tự do) 15 tháng tù cho hưởng án treo.

52. Đậu Thị Giang (lao động tự do) 24 tháng tù cho hưởng án treo.

53. Quách Thị Trà My (nhân viên kinh doanh Công ty TNHH xuất nhập khẩu hóa dược IPM) 3 năm 6 tháng tù.

54. Mai Văn Thắng (Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thực phẩm Quốc tế Đại An) 18 tháng tù.

55. Nguyễn Việt Anh (Nguyên Giám đốc Công ty TNHH Balactan Việt Nam) 4 năm 6 tháng tù.

Về dân sự, HĐXX buộc bị cáo Trần Việt Nga phải nộp lại số tiền hơn 1,9 tỷ đồng; bị cáo Lê Hoàng phải nộp hơn 200 triệu đồng,...

HĐXX hủy bỏ lệnh phong tỏa đối với 6 bất động sản của bị cáo Nguyễn Thanh Phong. Đồng thời, HĐXX cũng hủy bỏ lệnh phong toả 1 bất động sản của bị cáo Nguyễn Hùng Long và 1 bất động sản của bị cáo Đinh Quang Minh.