Chém người 13% thương tật sau vụ rủ nhậu bất thành, bị cáo nhận án treo

TAND khu vực 10, TPHCM (trước đây là TAND huyện Bình Chánh) vừa mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Minh Sơn (SN 1978, ngụ huyện Bình Chánh cũ) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội Cố ý gây thương tích; Nguyễn Trần Ngọc Linh (SN 1993, ngụ tỉnh Quảng Nam cũ) và Nguyễn Vinh Sang (SN 1978, ngụ tỉnh Bình Dương cũ) cùng mức án 2 năm 6 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, khoảng 17h20 ngày 24/11/2024, Linh cùng một người bạn đang nhậu trước xưởng gỗ ở xã Vĩnh Lộc A (nay là phường Vĩnh Lộc) thì thấy Nguyễn Minh Sơn đi ngang. Do quen biết từ trước, Linh gọi Sơn vào nhậu nhưng Sơn từ chối, dẫn đến cự cãi. Sau đó, Linh về nhà lấy xe chở Sang quay lại tìm Sơn để “nói chuyện”.

3 người hỗn chiến gây náo loạn khu dân cư ở TPHCM cùng lĩnh án (Ảnh minh họa: ChatGPT).

Khoảng 18h45 cùng ngày, khi gặp Sơn trước quán Hào Sữa, Sang và Linh tiếp tục lời qua tiếng lại. Sơn rượt đuổi khiến Linh bỏ chạy vào xưởng gỗ, còn Sang vào trong nhà lấy thanh gỗ. Linh cầm 2 viên gạch, Sang cầm dao và thanh kim loại tấn công, chửi bới, thách thức Sơn. Trong lúc hỗn chiến, Sơn dùng dao kim loại dài 32,5cm chém trúng Sang, gây thương tích 13%. Sang và Linh cũng dùng hung khí đánh Sơn, gây náo loạn, khiến nhiều người dân hoang mang.

Giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TPHCM xác định Sang bị thương tật 13%. Sơn sau đó đã bồi thường cho Sang 70 triệu đồng, bị hại không yêu cầu gì thêm.

HĐXX nhận định lời khai của các bị cáo phù hợp chứng cứ, vật chứng và kết luận giám định. Sơn đã dùng dao gây thương tích cho Sang trên 11%, thuộc trường hợp quy định. Linh là người khởi xướng, rủ rê Sang, cùng chửi bới, thách thức và ném gạch vào nhà Sơn. Sang cùng Linh thực hiện hành vi, gây mất trật tự khu dân cư.

Tòa đánh giá hành vi của các bị cáo coi thường pháp luật, xâm hại sức khỏe người khác, gây hoang mang và bức xúc xã hội. Các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ: thành khẩn khai báo, ăn năn, bồi thường (Sơn bồi thường 70 triệu đồng cho Sang, Sang không yêu cầu thêm), nhân thân tốt, có gia đình, con nhỏ.

Từ những phân tích này, HĐXX tuyên mức án như trên với các bị cáo.

Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Vinh Sang và Nguyễn Trần Ngọc Linh kháng cáo toàn bộ bản án. Hai bị cáo cho rằng tòa sơ thẩm chưa đánh giá, xem xét một cách toàn diện, khách quan các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Họ đề nghị tòa án cấp phúc thẩm tuyên hủy toàn bộ bản án để điều tra, xét xử lại.