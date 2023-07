"Chạm mặt" giữa đường, 26 thanh niên hỗn chiến gây náo loạn phố ở Phú Thọ

Ngày 14/7, theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, Công an TP Việt Trì đang điều tra, xử lý vụ việc hai nhóm thanh niên với 26 đối tượng điều khiển mô tô với tốc độ cao, đuổi đánh nhau gây mất an ninh trật tự trên tuyến đường Hùng Vương, TP Việt Trì.

Công an TP Việt Trì bước đầu xác định và triệu tập 13 đối tượng hộ khẩu tại huyện Phù Ninh và 13 đối tượng có hộ khẩu tại TP Việt Trì, hầu hết từ 15-19 tuổi.

Công an làm việc với các đối tượng liên quan (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận khi đang di chuyển trên đường Hùng Vương, đầu không đội mũ bảo hiểm thì "chạm mặt" nhóm thanh niên có hộ khẩu tại Việt Trì.

Nhóm thanh niên ở Việt Trì thấy xe biển kiểm soát ở huyện Phù Ninh từ phía sau đi vượt lên phía trước mặt nên cho rằng đây là hành vi "khiêu chiến".

Vì thế, nhóm thanh niên Việt Trì đã tăng ga dồn đuổi, đến đoạn ngã tư dốc Dệt thuộc khu 2A, phường Nông Trang, Việt Trì thì tạt đầu xe của nhóm thanh niên ở Phù Ninh. Sau đó giữa hai nhóm này xảy ra xô xát.

Một số người dân chứng kiến vụ việc đã chụp ảnh, quay clip đăng lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận.

Công an TP Việt Trì đã tạm giữ 6 xe máy và tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Anh và Nguyễn Thanh Bắc để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.