Cha mẹ lên mạng rao bán con ruột vì túng tiền tiêu

Ngày 15/1, Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Mua bán người dưới 16 tuổi. Hai bị cáo Thạch Thị Kim Nhung (22 tuổi) và Nguyễn Vũ Hoàng Tuấn (29 tuổi), cùng trú tại xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, là cha mẹ ruột của nạn nhân.

Tuấn và Nhung tại tòa (Ảnh: CTV).

Theo cáo trạng, Tuấn và Nhung ở với nhau như vợ chồng, có 4 con chung; trong đó con út là bé N. sinh ngày 12/10/2022.

Khi bé N. chưa đầy một tháng tuổi, Tuấn và Nhung bàn nhau bán con. Hai người sau đó lên mạng rao bán bé N..

Nguyễn Hữu Dương (32 tuổi, ngụ ở huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đọc được thông tin liền liên hệ và chấp nhận mua bé N. với giá 20 triệu đồng.

Ngày 4/12 cùng năm, Dương đến Trà Vinh trả giá xuống 18 triệu đồng. Tuấn và Nhung đồng ý bán con.

Trên đường đi bán lại bé N. cho người khác, Dương bị người dân báo công an bắt giữ.

Tại tòa, cặp cha mẹ thừa nhận đã bán con cho người khác mà không quan tâm mục đích, hoàn cảnh của người mua. Tuấn và Nhung cho rằng thực hiện hành vi bán con do hoàn cảnh nghèo khó, định lấy số tiền bán con út để nuôi 3 đứa con còn lại.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, căn cứ tính chất, mức độ phạm tội, hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Vũ Hoàng Tuấn 13 năm tù, Thạch Thị Kim Nhung 10 năm tù.

Riêng bị can Dương, do bị bệnh và đang phải bắt buộc chữa bệnh, Công an tỉnh Trà Vinh tạm đình chỉ điều tra. Khi sức khỏe người này đủ điều kiện, cơ quan chức năng sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.