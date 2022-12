Bán con cho người lạ với giá 18 triệu đồng

Ngày 20/12, Công an tỉnh Trà Vinh đã bắt tạm giam Nguyễn Hữu Dương (30 tuổi, ngụ ở huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) và Nguyễn Vũ Hoàng Tuấn (27 tuổi, ngụ ở huyện Phú Giáo, Bình Dương) về tội Mua bán người dưới 16 tuổi.

Cùng bị khởi tố tội danh trên còn có Thạch Thị Kim Nhung (20 tuổi, ngụ ở TP Trà Vinh, Trà Vinh). Bị can này bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trưa 4/12, Công an tỉnh Trà Vinh phát hiện một người đàn ông ôm theo đứa trẻ sơ sinh ngồi trên ô tô con chạy qua cầu Cổ Chiên hướng về Bến Tre có dấu hiệu nghi vấn. Thông tin chiếc xe được cung cấp cho Công an tỉnh Bến Tre để phối hợp kiểm tra.

Nguyễn Hữu Dương tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Trà Vinh).

Qua kiểm tra, người đàn ông tên Dương cho biết đứa bé mới 50 ngày tuổi. Dương cung cấp các giấy tờ như giấy cam kết cho con, biên bản về việc nhặt em bé bị bỏ rơi để chứng minh việc bản thân đã xin đứa bé để nuôi.

Tuy nhiên do các thông tin Dương cung cấp nhiều mâu thuẫn, công an đã đưa anh ta về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, bước đầu Dương quanh co, không thừa nhận hành vi mua bán trẻ em. Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp, Công an tỉnh Trà Vinh đã chứng minh được việc Dương mua đứa bé từ Tuấn và Nhung.

Dương khai nhận, thông qua mạng xã hội, anh ta đã thỏa thuận việc cho nhận đứa trẻ với Nhung với số tiền 20 triệu đồng.

Ngày 4/12, tại TP Trà Vinh, Nhung đã giao con cho Dương. Dương trả Nhung 18 triệu đồng, xin bớt 2 triệu đồng. Tuấn (bạn trai ở cùng như vợ chồng với Nhung) cũng tham gia trong suốt quá trình "giao dịch".

Sau khi nhận đứa bé, Dương dự định đưa lên TPHCM bán cho người khác.