Cha cưỡng bức, đe dọa hiếp dâm con ruột

Ngày 24/5, Công an xã Nhị Trường (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ đối với Thạch S (SN 1989) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo kết quả xác minh ban đầu, Thạch S đã ly hôn vợ, hàng ngày sống cùng với 2 con ruột là cháu T.T.B.T. (SN 2012) và cháu T.T.B.C. (SN 2014) tại xã Nhị Trường.

Từ tháng 5/2024 đến tháng 4/2026, Thạch S đã nhiều lần dùng vũ lực và đe dọa dùng vũ lực để hiếp dâm cháu T..

Do bị Thạch S đe dọa, nên cháu T. hoảng sợ không dám kể sự việc cho người nhà biết và cũng không trình báo cơ quan công an.

Đến ngày 15/5, người thân của cháu T. biết được vụ việc nên đưa nạn nhân đến công an xã trình báo.

Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.