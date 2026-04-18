Gã đàn ông hiếp dâm con gái riêng 13 tuổi của vợ hờ

Ngày 18/4, Công an tỉnh An Giang cho biết đã bắt tạm giam Võ Thanh Hậu (37 tuổi, ngụ xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo công an, Hậu chung sống như vợ chồng với chị H.L. tại nhà thuê ở phường Vĩnh Tế (An Giang).

Khoảng tháng 7/2025, cháu Y.L. (13 tuổi, con gái riêng của chị L.) được nghỉ hè nên chị đưa cháu từ Cần Thơ qua nhà thuê ở để chơi cùng.

Trong lúc "vợ hờ" vắng nhà, Hậu đã dùng vũ lực để hiếp dâm cháu Y.L. khi cháu đang nằm trong nhà. Hậu quả khiến nạn nhân mang thai.

Khi thấy bụng của con gái to bất thường, chị L. hỏi thì được con gái kể lại việc bị Hậu hiếp dâm khi đang ngủ. Người phụ nữ đã dẫn con gái đến Công an phường Vĩnh Tế tố giác hành vi của Hậu.

Ngày 30/3, cháu L. hạ sinh một bé gái tại Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ. Theo kết luận của Phân viện Khoa học hình sự tại TPHCM, Hậu và bé gái do Y.L. sinh ra có quan hệ huyết thống cha con.