Cấu kết với người nhà ở nước ngoài vận chuyển ma túy bằng đường hàng không

Ngày 3/4, Công an thành phố Vinh, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Công an thị xã Cửa Lò phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Nguyễn Minh Tuấn (SN 1988, trú tại khối Bình Yên, phường Hưng Bình, thành phố Vinh).

Đối tượng Tuấn bị bắt (Ảnh: CANA).

Tang vật thu giữ gồm 1kg ma túy ketamine, 500 viên thuốc lắc, 1 mô tô và 1 điện thoại di động. Điều đáng nói, số lượng ma túy này được đối tượng thực hiện vận chuyển trót lọt bằng đường hàng không.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận, thời gian qua, đối tượng cấu kết với người thân ở nước Anh để mua ma túy về Việt Nam tiêu thụ. Các đối tượng thông qua ứng dụng như zalo, telegram, facebook để liên lạc, bàn bạc và lên kế hoạch vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam qua đường hàng không với nhiều hình thức ngụy trang khác nhau.

Số lượng ma túy được giấu trong lọ nhựa như lọ thực phẩm chức năng hòng qua mặt lực lượng chức năng (Ảnh: CANA).

Với phương thức trên, Tuấn đã đưa trót lọt nhiều lần ma túy vào Việt Nam bằng đường hàng không, chuyển về tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

Tại thành phố Vinh, Tuấn nhận hàng và chia nhỏ để bán cho các đối tượng có nhu cầu. Ngày 30/3, Tuấn đang mang "hàng" đến khu vực đường Nguyễn Tiến Tài, phường Hưng Bình để bán cho các đối tượng sử dụng thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Được biết, Tuấn đã có tiền án về tội "Cố ý gây thương tích". Hiện, chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.