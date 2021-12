Cặp vợ chồng nhận vận chuyển lượng lớn ma túy để lấy 20 triệu tiền công

Dân trí Tại cơ quan điều tra, Lê khai nhận từng có nhiều thời gian sinh sống, hoạt động tại khu vực biên giới, nên đã nhận lời vận chuyển số ma túy trên với giá 20 triệu đồng.

Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ cặp vợ chồng vận chuyển trái phép một lượng lớn ma túy đi tiêu thụ.

Số ma túy bị lực lượng chức năng thu giữ (Ảnh: CTV).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thanh Chương xác định một số đối tượng có nhiều hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy tại khu vực biên giới xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Thanh Chương đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đưa vào "tầm ngắm" 2 vợ chồng Trần Văn Lê (SN 1974) và Điền Thị Hương (SN 1973), trú tại xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương có nhiều nghi vấn hoạt động vận chuyển trái phép chất ma túy.

Mọi biến động của các đối tượng này được các trinh sát theo dõi chặt chẽ. Đến ngày 29/12, lực lượng chức năng phát hiện Lê và Hương điều khiển xe máy từ nhà lên xã biên giới Thanh Thủy, huyện Thanh Chương để giao dịch ma túy. Tại đây, 2 đối tượng này ở lại một ngày để nhận ma túy từ bên kia biên giới.

Hai vợ chồng Trần Văn Lê và Điền Thị Hương tại cơ quan điều tra (Ảnh: CTV).

Đến khoảng 17h ngày 30/12, tại khu vực thôn Thủy Phong, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Công an huyện Thanh Chương chủ trì, phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quan tiến hành bắt quả tang Trần Văn Lê và Điền Thị Hương có hành vi "Vận chuyển trái phép chất ma túy". Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 kg ma túy dạng đá, 2 bánh heroin, 400 viên hồng phiến.

Tại cơ quan điều tra, Lê và Hương đã thừa nhận hành vi phạm tội. Bước đầu, đối tượng Lê khai nhận từng có nhiều thời gian sinh sống, hoạt động tại khu vực biên giới, nên đã nhận lời vận chuyển số ma túy trên với giá 20 triệu đồng.

Hiện, Công an huyện Thanh Chương đang tạm giữ 2 đối tượng để tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

Nguyễn Tú