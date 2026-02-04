Cấp đất sai quy định, 3 cựu Phó Chủ tịch TP Long Xuyên nhận án tù treo

Vụ án liên quan đến hàng loạt sai phạm trong việc cấp đất tái định cư và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy định, gây bức xúc dư luận.

Án treo cho cựu lãnh đạo TP Long Xuyên (cũ)

Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định hành vi của các bị cáo không chỉ gây thất thoát tài sản Nhà nước mà còn làm suy yếu uy tín của cơ quan tổ chức, ảnh hưởng tiêu cực đến lòng tin của nhân dân. Mặc dù có đầy đủ năng lực và nhận thức rõ trách nhiệm, sự cẩu thả, thiếu trách nhiệm của các bị cáo đã dẫn đến thiệt hại hơn 6,8 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.

Tuy nhiên, HĐXX cũng ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác điều tra, khắc phục thiệt hại và có đóng góp cho sự phát triển của tỉnh An Giang.

Theo đó, các bị cáo Nguyễn Bảo Sinh và Đào Văn Ngọc, cựu Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên, mỗi người bị tuyên phạt 3 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm.

Bị cáo Huỳnh Giang Sơn, cựu Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên, nhận mức án 2 năm tù treo, thời gian thử thách 4 năm, cùng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cùng tội danh, 5 bị cáo khác bị đề nghị 1 năm tù cải tạo không giam giữ; 1 bị cáo bị phạt 1 năm 3 tháng tù bằng thời gian tạm giam; các bị cáo còn lại bị tuyên phạt 2-3 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4-5 năm.

HĐXX cũng tuyên sung vào ngân sách nhà nước hơn 2,8 tỷ đồng do các bị cáo và người liên quan giao nộp. Người thừa kế của bị cáo Võ Văn Trung (được xác định là chủ mưu) phải bồi thường hơn 1,7 tỷ đồng.

Các bị cáo của vụ án (Ảnh: Hoàng Duật).

Sai phạm mang tính hệ thống

Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến 2022, Võ Văn Trung, nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Long Xuyên, đã lợi dụng chức vụ để lập khống hồ sơ bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhằm chiếm đoạt đất công.

Trung đã làm khống 5 hồ sơ tái định cư, tự soạn quyết định giao đất cho người thân, cắt ghép chữ ký lãnh đạo UBND TP Long Xuyên, lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giả để hoàn tất thủ tục xin giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó, Trung chuyển nhượng cho người khác để hưởng lợi.

Mở rộng điều tra giai đoạn 2010-2022, cơ quan chức năng xác định ông Trung đã làm khống tổng cộng 23 hồ sơ, trong đó 19 hồ sơ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng đối tượng tái định cư, thu lợi bất chính. Ngày 1/8/2022, Trung tự sát khi bị phát hiện.

Cơ quan điều tra xác định, dù thủ đoạn của Võ Văn Trung tinh vi, nhưng hậu quả xảy ra là do sự thiếu trách nhiệm nghiêm trọng của lãnh đạo và cán bộ các đơn vị chuyên môn, không thẩm định hồ sơ đúng quy định, dẫn đến việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai đối tượng, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 6,8 tỷ đồng.

Cụ thể, bị cáo Sinh đã ký 16 hồ sơ, gây thiệt hại gần 4,9 tỷ đồng; bị cáo Ngọc ký 10 hồ sơ, thiệt hại hơn 3,5 tỷ đồng; bị cáo Sơn ký 1 hồ sơ, thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng.