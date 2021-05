Cao thủ lừa đảo rao bán cả chốt công an phường ở Hà Nội

Dân trí Trần Đình Quang dùng thủ đoạn gian dối, rao bán cả ki-ốt đảm bảo an ninh trật tự của công an phường, nhận 500 triệu đồng đặt cọc, sử dụng chi tiêu cá nhân.

Sáng 18/5, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Đình Quang (SN 1979, trú tại Chương Mỹ, Hà Nội) 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trần Đình Quang tại tòa sơ thẩm ngày 18/5.

Theo bản án sơ thẩm, Trần Đình Quang không phải là chủ sở hữu hợp pháp, không được giao quản lý, sử dụng gian ki-ốt treo biển hoạt động Công an chợ Hà Đông - Công an phường Nguyễn Trãi.

Do cần tiền chi tiêu cá nhân, khoảng đầu năm 2017, Quang đã gian dối, đưa các thông tin sai sự thật rằng Quang làm việc tại Ban quản lý dự án Tả ngạn sông Hồng và có một ki-ốt tại tầng 1 chợ Hà Đông.

Quang viết và ký Hợp đồng đặt cọc để bán gian ki-ốt trên cho chị Nguyễn (tên bị hại đã được thay đổi, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội), rồi chiếm đoạt của chị Nguyễn số tiền 500 triệu đồng, sử dụng chi tiêu cá nhân.

Cao thủ lừa đảo

Nội dung vụ án cho thấy, khoảng tháng 7/2016, Trần Đình Quang gặp Trưởng Công an phường Nguyễn Trãi (Hà Đông) và Trưởng Ban quản lý chợ Hà Đông để hỏi về chủ trương chuyển đổi gian ki-ốt (Công an phường được giao quản lý, sử dụng làm chốt đảm bảo an ninh trật tự tại chợ) từ tầng 1 lên tầng 2. Tuy nhiên, cả hai người này đều trả lời không biết về chủ trương chuyển đổi này và hướng dẫn Quang lên hỏi tại UBND quận Hà Đông.

Cũng thời điểm này, Quang đã chuyển nhượng cho chị Nguyễn một ki-ốt tại chợ tạm 365 Hà Cầu, quận Hà Đông. Sau đó, Quang tiếp tục "chém gió" về việc bản thân đang quản lý ki-ốt trên tại chợ Hà Đông, muốn bán cho chị này.

Trần Đình Quang nói hiện có chủ trương chuyển đổi gian ki-ốt của Công an phường lên tầng 2. Quang sẽ có trách nhiệm lo thủ tục sang tên gian ki-ốt cho chị Nguyễn, chỉ cần chị đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Đến cuối tháng 12/2016, Quang nhờ một người đàn ông (không rõ lai lịch) mở khóa cho chị Nguyễn vào xem ki-ốt. Sau khi xem xong, chị Nguyễn đồng ý mua gian ki-ốt này với giá thỏa thuận là 1,5 tỷ đồng.

Quang yêu cầu và được người phụ nữ này 2 lần chuyển tiền đặt cọc với tổng số tiền 500 triệu đồng. Đối tượng cam kết đến ngày 3/3/2017 sẽ bàn giao ki-ốt cho chị Nguyễn và chị này phải thanh toán hết số tiền 1 tỷ đồng còn lại.

Đến thời hạn bàn giao gian ki-ốt như cam kết nhưng UBND quận Hà Đông không có chủ trương cho thuê hay chuyển đổi gian ki-ốt, Quang nói với chị Nguyễn đang có vướng mắc một số thủ tục chưa xong và xin chị chờ đợi thêm một thời gian nữa.

Đến tháng 9/2017, hết thời gian cam kết, Quang không bàn giao được gian ki-ốt cho chị Nguyễn và chiếm đoạt, sử dụng hết số tiền 500 triệu đồng vào việc chi tiêu cá nhân.

Xác minh tại Ban quản lý chợ Hà Đông, cơ quan điều tra xác định, Trần Đình Quang không phải là cán bộ, công nhân viên làm việc tại BQL chợ. Quang không đứng tên chủ sở hữu hay được Ban chỉ đạo sắp xếp chợ Hà Đông (thuộc UBND quận Hà Đông) bố trí sắp xếp vào hoạt động kinh doanh tại khu vực chợ Hà Đông; không được giao quản lý, sử dụng bất kỳ gian ki-ốt nào tại chợ Hà Đông.

Gian ki-ốt tại tầng 1 chợ Hà Đông treo biển hoạt động Công an chợ Hà Đông - Công an phường Nguyễn Trãi là chốt đảm bảo an ninh trật tự khu vực chợ Hà Đông được giao cho Công an phường Nguyễn Trãi quản lý, sử dụng.

Từ cuối tháng 12/2016 đến đầu năm 2017 và cho đến nay, UBND quận Hà Đông không có chủ trương chuyển đổi vị trí chốt công an ra vị trí khác; vẫn chỉ đạo BQL chợ Hà Đông giao cho Công an phường Nguyễn Trãi quản lý, sử dụng làm chốt đảm bảo an ninh trật tự, không được sử dụng sai mục đích, cho thuê, mượn.

Tiến Nguyên