Cảnh sát khám xét nơi ở của vợ cố diễn viên Quý Bình

Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH bất động sản Đảo Vàng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng ngày, cảnh sát tiến hành khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Ngọc Tiền, tại một căn nhà ở phường Thới An, TPHCM.

Buổi khám xét có đại diện của Viện KSND TPHCM, đại diện địa phương chứng kiến và được cơ quan chức năng ghi hình.

Lực lượng chức năng kiểm tra một chiếc tủ gỗ chứa nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến vụ án.

Cảnh sát tìm thấy nhiều tài liệu liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do bị can Nguyễn Ngọc Tiền thực hiện.

Các tài liệu được cảnh sát thu giữ, niêm phong theo quy định và đưa về phục vụ công tác điều tra.

Theo cảnh sát, trong vụ án này, bà Nguyễn Ngọc Tiền bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 131 tỷ đồng của nhiều khách hàng. Trong đó, cảnh sát đã làm việc với 13 bị hại, với số tiền chiếm đoạt hơn 41 tỷ đồng.