Cảnh báo chiêu trò mạo danh cán bộ hành chính công để lừa đảo

Ngày 12/10, UBND xã Đề Gi và phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn mạo danh cán bộ hành chính công để lừa đảo, chiếm đoạt thông tin cá nhân của người dân.

Những ngày qua, xã Đề Gi và phường Hoài Nhơn Bắc nắm được thông tin có một số đối tượng mạo danh cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công để gọi điện đến các hộ gia đình có con trong độ tuổi 13-15.

Cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công tại Gia Lai hướng dẫn người dân làm thủ tục (Ảnh: Chí Anh).

Các đối tượng này tự xưng là cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công và yêu cầu người dân đến đơn vị để cập nhật thông tin công dân, tạo lập hồ sơ điện tử. Kẻ gian còn đề nghị người dân kết bạn Zalo với các số điện thoại lạ để được hướng dẫn chi tiết.

Trung tâm phục vụ hành chính công xã Đề Gi và phường Hoài Nhơn Bắc khẳng định, các đơn vị này không yêu cầu người dân cung cấp thông tin hoặc tạo lập hồ sơ điện tử qua điện thoại hay Zalo.

Các đơn vị nêu trên khuyến cáo, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân như số căn cước, tài khoản ngân hàng, mã OTP, ảnh chân dung qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Người dân không kết bạn Zalo hoặc làm theo hướng dẫn từ số điện thoại lạ tự xưng là cán bộ hành chính công.

Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ mạo danh, lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để giải quyết.