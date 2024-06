Cầm súng xông vào sòng bầu cua hô "tao là công an" để cướp

Ngày 26/6, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên mở phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Bùi Quốc Hội (26 tuổi, trú huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) 7 năm tù về tội Cướp tài sản; 1 năm 6 tháng tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt Hội phải chấp hành là 8 năm 6 tháng tù.

Theo nội dung vụ án, năm 2019, Hội mua các bộ phận, chi tiết từ nhiều nguồn khác nhau (chưa xác định được) rồi tự lắp ráp thành khẩu súng loại Carbine, khi mua được tặng kèm 1 viên đạn. Sau đó, Hội mang khẩu súng và đạn cất giấu tại nhà riêng.

Bị cáo Bùi Quốc Hội (Ảnh: Thế Minh).

Tối 6/2, Hội đến nhà T.V.D. (30 tuổi, trú xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) ăn nhậu. Kết thúc bữa ăn, D. chở Hội đến thôn Suối Bạc (thuộc xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa) để D. đánh bầu cua thì bị thua hết tiền.

Hội nảy sinh ý định lấy súng, đạn đi tìm các sòng bầu cua hù dọa lấy tiền, nên bảo D. chở về nhà mình. Bùi Quốc Hội vào nhà lấy đạn lắp vào súng và dùng áo khoác quấn quanh vũ khí quân dụng, để D. chở đi tìm sòng bầu cua.

Khoảng 21h45 cùng ngày, Hội phát hiện tại thôn Suối Bạc có một sòng bầu cua, đề nghị D. dừng xe.

Xuống xe, Hội cầm súng xông đến chĩa vào sòng bầu cua hô to "công an đây", "Tao là công an đây, ai cho tụi mày đánh bầu cua ở đây", khiến các con bạc bỏ chạy nhiều phía.

Sau đó, một thanh niên ở xã Suối Bạc xông vào giằng co thu được khẩu súng từ Hội. D. thấy vậy điều khiển xe bỏ chạy, Hội bị giữ lại giao lực lượng công an xử lý.

Hội khai việc làm vi phạm pháp luật của mình có D. cùng tham gia, nhưng đối tượng này không thừa nhận.

Cơ quan chức năng xác định, ngoài lời khai của Hội, không có chứng cứ khác nên không đủ căn cứ để xác định D. có vai trò đồng phạm.